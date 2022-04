Strokovnjaki po ocenjevanju pijač z dodanimi vitamini svetujejo pitje vode

Po navedbah zveze so ocenjevalci v raziskavi z naslovom Ali so sladke pijače z dodanimi vitamini in minerali res boljša izbira? primerjali devet pijač z dodanimi vitamini in okusom limone. Osem pijač je dobilo oceno dobro in povprečno, ena pa je dobila oceno pomanjkljivo, predvsem zato, ker ima v primerjavi z ostalimi izdelki višjo vsebnost sladkorja in dodana sladila. Ugotovili so, da se vsebnost sladkorja v 100 mililitrih pregledanih pijač giblje med 1,8 in 4,7 grama.

Čeprav vsaka izmed ocenjevanih pijač vsebuje svojevrstno mešanico vitaminov in mineralov, ki ne presegajo količine dodanega sladkorja v pijačah. Z eno plastenko ali tetrapakom lahko namreč v telo vnesemo tudi do 30 gramov sladkorja, kar znaša 60 odstotkov še priporočenega dnevnega vnosa sladkorja za odraslo osebo. Poleg vitaminov pa imajo pijače pogosto dodane tudi minerale, ki so namenjeni uživanju med in po športnih aktivnostih, so sporočili z zveze.

Sladke pijače, z vitamini ali brez, so še vedno eden glavnih krivcev za debelost, predvsem med mladimi. Miporjevi strokovnjaki poudarjajo uživanje pestre in raznolike prehrane, ki temelji na nepredelanih živilih, saj z njimi običajno v telo vnesemo dovolj vitaminov in mineralov, da s tem pokrijemo svoje dnevne potrebe. Strokovnjaki svetujejo tudi, da je za žejo vedno najbolje piti vodo, so sporočili z zveze.