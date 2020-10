Strokovnjaki pozvali k cepljenju proti gripi

Zaščita, ki jo nudi cepljenje, je odvisna od seva gripe. Cepljeni bolniki, ki zbolijo, pa imajo lažji potek bolezni. Tako redkeje potrebujejo zdravljenje v bolnišnici, manj je kasnejših zapletov, nižja pa je tudi smrtnost, je povzela Mateja Logar iz klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.

Ob številnih zavajajočih informacijah so strokovnjaki poudarili, da je cepivo varno. "Ne gre za živo cepivo, tako, da tukaj ne moremo zboleti. To ni mogoče, ker cepivo ne vsebuje živega virusa," je še dodala Logarjeva. Možne so lažje težave, kot je bolečina ali rdečina na mestu vboda, težji zapleti se pojavijo redkeje.

Najverjetneje brezplačno cepljenje za vse, ki so vključeni v zdravstveno zavarovanje

Potem ko je Ministrstvo za zdravje prejšnji teden predlagalo, da bi bilo cepljenje proti gripi v tej sezoni brezplačno za vse prebivalce, to možnost danes že, v okviru petega protikoronskega paketa, obravnava DZ. Trenutno velja, da je cepljenje proti gripi brezplačno za ranljive skupine, med katere spadajo kronični bolniki, starejši od 65 let, osebe s povečano telesno težo, nosečnice in otroci, mlajši od dveh let. Cepljenje priporočajo tudi nosečnicam. Če se nosečnica cepi kasneje v nosečnosti, se bo zaščita bolje prenesla tudi na otroka, je pojasnil vodja pediatrične ambulante Juventina clinic Ljubljana Denis Baš.