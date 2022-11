Strokovnjaki pravijo: 'Cepljenje je še vedno smiselno'

Kako napreduje cepljenje proti covidu 19 in je sploh še smiselno? Strokovnjaki pravijo, da zagotovo, predvsem pa za starejše in kronične bolnike. Novo, prilagojeno cepivo kaže, da je štirikrat bolj učinkovito, kot je bilo prejšnje, se je pa kljub temu za zdaj za četrti odmerek odločilo le tri odstotke Slovencev in slabih osem odstotkov Evropejcev.

V začetku oktobra je cepljenje proti covidu v Ljubljani sprožilo veliko zanimanja. Števec precepljenosti proti covidu se je pri nas ustavil pri okrog 60 odstotkih, za en dodaten odmerek se je odločilo 32 odstotkov ljudi, za dva dodatna odmerka, torej za četrti odmerek pa zgolj trije odstotki. "Definitivno je cepljenje smiselno in priporočljivo," je prepričana infektologinja na Infekcijski klini v Ljubljani, doc. dr. Mateja Logar. Sveža raziskava proizvajalcev enega od cepiv, Pfizerja in Biontecha, je pokazala dobre rezultate o učinkovitosti cepiva za različico BA.5, ki trenutno prevladuje pri nas. "To cepivo je bolj učinkovito za različico ba.5, približno štirikrat boljše je od prejšnje neprilagojene različice," pravi vodja Laboratorija za biotehnologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, prof. dr. Roman Jerala. Drugi poživitveni odmerek NIJZ priporoča za osebe z večjim tveganjem za težji potek bolezni in vse starejše od 60 let, od prejšnjega poživitvenega odmerka pa naj minejo vsaj trije meseci. Pri ogroženih skupinah priporočajo tudi sezonski poživitveni odmerek s posodobljenim cepivom. PREBERI ŠE Začenja se cepljenje s cepivom, prilagojenim prevladujoči različici "Jaz bi rekel, da je cepljenje priporočljivo za tiste, ki se niso cepili ali bili okuženi v zadnjih šest mesecih," je še dodal Jerala. Po podatkih sledilnika za covid 19 je bilo v soboto hospitaliziranih 87 covidnih bolnikov, 17 v enotah intenzivne terapije ampak gre pri večiniza poslabšanje osnovnih bolezni. "Nekaj manj je teh, ki prihajajo zaradi covid pljučnice, vendar te še vedno so, predvsem gre za osebe, ki imajo imunske pomanjkljivosti in osebe, ki doslej niso bile cepljene in niso prebolele covida," pojasnjuje Logarjeva. Trenutna različica virusa povzroča blažji potek bolezni, za starejše so na voljo tudi zdravila, ki so učinkovita v prvih dneh od začetka simptomov.