Strokovnjaki priporočajo uporabo pomlajevalne kreme pred 30. letom

Ste vedeli, da je nega kože s hialuronsko kislino pomembna v vseh obdobjih? Hialuronska kislina je naravna sestavina človeškega telesa, najdemo jo v tekočini okoli očesnega zrkla, vezivnih in živčnem tkivu, koži ter sklepih. Njeno delovanje najučinkovitejše vpliva na elastičnost kože, sodeluje v procesih nastajanja kolagena in elastina, skrbi pa tudi za vlaženje in čvrstost kože. Zato je najpomembnejša sestavina pomlajevalnih kozmetičnih izdelkov.

icon-expand Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: Arhiv ponudnika

Sposobnost zadrževanja vode Hialuronska kislina ima izjemno dobro sposobnost zadrževanja vode v tkivih, saj lahko zadrži tudi do 1000-kratno maso vode glede na lastno težo. Je tudi ključna komponenta zdrave kože. Pomanjkanje hialuronske kisline pa najhitreje opazimo kot suho kožo, neelastičnost ter s pojavom gub.

Zakaj je hialuronska kislina dobra za kožo Ko se koža stara, naše celice tvorijo manj hialuronske kisline, obstoječa pa se začne razkrajati. To lahko povzroči suhost kože in je tudi eden od dejavnikov, ki so odgovorni za vidne znake staranja kože, kot so drobne linije in gube, izguba volumna in izguba prožnosti. Hialuronska kislina intenzivno vlaži obraz. S počasnim sproščanjem molekul vode je koža stalno vlažna in nahranjena od znotraj. Spodbuja rast kožnih celic in omogoča nastanek kolagenskih vlaken. S svojim delovanjem uspešno zakrije gube in linije, ohranja gladko kožo in mladosten videz. Kozmetika z vsebnostjo hialuronske kisline je primerna za vse tipe kože, vendar velja pri izbiri hialurona biti previden, saj hialuronska kislina iz kitajskega uvoza ni vedno klinično preizkušena, zato lahko privede do alergijskih reakcij. Izberite kremo, ki vsebuje 100 % naravno hialuronsko kislino evropskega porekla, ki je dermatološko potrjena.

Kdaj je primeren čas za začetek uporabe pomlajevalnih izdelkov? Hitro po 25. letu starostu se pri večini začnejo pojavljati prvi vidni znaki staranja kože, ki jih lahko zatremo in dobro skrijemo s pravočasnim ukrepanjem. Učinkovito vlaženje kože po 20. letu pomaga upočasniti staranje kože, redna uporaba vlažilnih krem za obrazno nego pa je pomembna skozi vsa obdobja.

Vse kar potrebujete v eni kremi Si tudi vi želite uporabljati le en kozmetični izdelek, s tem pa prihraniti čas in denar? Spoznajte kremo proti gubicam, Lux-Factor 4D Hyaluron, ki vsebuje kar 5 izdelkov v 1. Nadomestila bo uporabo dnevne in nočne kreme, korektorja, pudra, vlažilne in pomlajevalne kreme. Zaradi svoje lahke teksture in hitre vpojnosti je primerna tudi kot podlaga za dolgo obstojen make-up. Z vsebnostjo hialuronske kisline je 4D Hyaluron najučinkovitejša krema za boj proti gubicam. Primerna je za vse tipe kože, je dermatološko potrjena in vsebuje 100 % naraven evropski hialuron in novo patentirano anti-wrinkle formulo, ki s posebnimi postopki prodira globoko v plasti kože in deluje od znotraj navzven.

Izberite kremo proti gubicam, ki jo priporočajo tudi strokovnjaki Lux-Factor 4D Hyaluron krema proti gubicam je navdušila tudi strokovnjake. Je klinično preizkušena in dermatološko potrjena. Vsebuje 100 % naravne sestavine, ki koži niso škodljive in ne povzročajo alergijskih reakcij. Primerna je tudi za občutljive tipe kože. Priporoča jo tudi magistra farmacije. Nina Šurbek Fošnarič, mag. farmacije “Kot strokovnjakinja mag. farmacije strankam po 30. letu za zmanjšanje gub in sijoč videz kože svetujem Lux-Factorjevo kremo 4D Hyaluron s 100 % naravno hialuronsko kislino. Naravna patentirana 4D formula proti gubam v Lux-Factorjevi kremi omogoča intenziven prenos učinkovin v kožo, tudi v globlje plasti. Zato so tako globoke kot izrazne gube že po prvem nanosu očitno zmanjšane. Ob redni uporabi je izboljšan tonus kože, koža pa lepo zglajena. Lux-Factorjeva krema proti gubicam je klinično testirana in ima ustrezne certifkate ter ne povzroča neželenih stranskih učinkov. Tudi sama za nego obraza uporabljam izključno Lux-Factorjevo kremo 4D Hyaluron in jo toplo priporočam vsem, ki si želite zdrav in mladosten videz kože!”

