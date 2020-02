Strokovnjaki: Vedenje voznikov 'velikih nemških črnih limuzin' ni iz trte izvito

Za prometne nesreče so v 95 odstotkih krivi vozniki oz. človeški faktor. Izbira avtomobila pa bistveno vpliva na to, kako posameznik vozi, trdi kulturni in socialni antropolog Dan Podjed. Določeno vedenje voznikov "velikih nemških črnih limuzin" tako ni iz trte izvito, večje škode prestižnih avtomobilov beležijo tudi zavarovalničarji.

Znanstveni sodelavec inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU Dan Podjed je na okrogli mizi v okviru dogodka Anatomija slovenske vožnje dejal, da smo v avtomobilu drugačni in to,"kakšen avto imaš, vpliva bistveno na to, kako voziš". "Velja, da si to, kar voziš," je dodal. 'V Beogradu na avtobusih veliko več solidarnosti, zlasti do staršev z majhnimi otroki' Pri tem se je dotaknil stereotipov o domnevno slabi vožnji voznikov iz Celja ter voznikov "velikih nemških črnih limuzin", za katere velja, da so na cesti arogantni in ne upoštevajo pravil."Ljudje se ne jezijo več na Celjane, ampak na kulture, ki so utemeljene na tem, kaj voziš," je pojasnil Podjed. Po njegovih ugotovitvah se vozniki avtomobilov najbolj jezijo na kolesarje, ki so tudi najbolj ogrožena in tvegana vrsta v prometu.

In če v Sloveniji obstaja socialna stratifikacija po načelu si, kar voziš, je toliko bolj izrazita denimo v Beogradu, je dejal. S svojim citroenom se je v krožišče Slavija v Beogradu, ki ne slovi ravno po svoji organiziranosti, le stežka prebil, medtem ko so ga vozniki "velikih nemških črnih limuzin" precej lažje prevozili, na dnu lestvice pa so bili pešci in kolesarji. A kljub temu je opažal, da bi lahko "beogradizirali" obnašanje uporabnikov javnega prevoza v Sloveniji, saj da je v Beogradu na avtobusih veliko več solidarnosti, zlasti do staršev z majhnimi otroki. Triglav: Prestižni avtomobili večjo škodno pogostost Slovenski vozniki se po njegovih besedah jezijo bolj pasivno-agresivno, kar pomeni, da grdo gledajo, pobliskavajo z lučmi, rahlo trobijo, rahlo pritiskajo na plin, delujejo torej avtodestruktivno. Toleranca na cesti pa je bistveno večja med kolesarji in pešci, saj imajo tudi večjo možnost medsebojne komunikacije, medtem ko smo v vozilu izolirani in lahko kvečjemu pokažemo kakšno gesto z roko, je dodal Podjed, ki se veseli avtonomnih avtomobilov.

