Strokovnjaki za prehrano na nogah: 'Grob napad na zdravje Slovencev'

Kot pravi prof. dr. Nada Rotovnik Kozjek, predsednica RSK za klinično prehrano, bi bilo dobro, da bi predsednik vlade upošteval priporočila stroke, ker s prehrano vplivamo na zdravje posameznika danes, jutri, v prihodnje: "Če ne narediš priporočil tako, da so narejena glede na potrebe posameznika, glede na njegove zdravstvene potrebe v prvi vrsti, potem začneš postopno kvariti zdravje. In še nekaj: zdravja s prehrano ne rešujemo na tak način, da potem ljudje jedo različne prehranske dodatke, dopolnila. In če gremo v katero koli skrajno prehransko varianto, potem se zelo hitro pojavi potreba po prehranskih dodatkih. Kot dodaja: "Vse skupaj ocenjujem kot grob napad na zdravje Slovencev. Prizadevati si moramo za to, da bomo okoljsko vzdržni, ampak moramo vedeti, kaj je to okoljsko vzdržno; in tega skupina, kjer so enako misleči ljudje, mejne kategorije prehranjevanja, nekako ne more kvalificirati."