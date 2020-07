Strokovno mnenje: podjetje Termit v občini Moravče tal ni onesnaževalo

Na sedežu Arsa je potekala ustna obravnava glede dejanskega nastanka okoljske škode v občini Moravče zaradi ravnanj družbe Termit. Na njej so strokovni izvedenci predstavili izsledke svojih strokovnih mnenj, ki ugotavljajo, da Termit ni kršil okoljevarstvene zakonodaje in da okoljska škoda na njegovem rudarskem območju ni nastala.

Kot so sporočili iz Termita, so strokovna izvedeniška mnenja podali Senko Pličanič iz ljubljanske pravne fakultete, Borut Vrščajiz Kmetijskega inštituta Slovenije in Mihael Brenčičiz naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani.

Župan Moravč Milan Balažic predstavlja rezultate okoljskih analiz v Moravčah. FOTO: Bobo

"Mnenja nakazujejo, da je bilo poročilo Agencije RS za okolje (Arso), ki je lani poleti ugotovilo, da je Termit povzročil okoljsko škodo tlom, neustrezno, saj na analiziranem področju tla sploh še niso vzpostavljena in posledično okoljska škoda tlom sploh ni mogla nastati," so znova poudarili.

Moravški župan nad mnenjem strokovnjakov ni presenečen, saj je prepričan, da je družba Termin kriminalna in da podkupuje in s tem vpliva na kogarkoli pač hoče. Več pa v oddaji 24UR ob 19. uri.

Ob tem so izrazili pričakovanje, da bo Arso prednostno vodil postopek dejanskega ugotavljanja okoljske škode tlom in tudi na podlagi današnjih strokovnih mnenj preklical rezultate svoje lanskoletne analize oz. poročila. Termit izpostavlja, da je Arso preučeval porušene oz. zmlete vzorce, analizo pa bi moral v skladu z mednarodno priznanimi standardi in slovensko zakonodajo narediti na neporušenih vzorcih. Poročilo Arsa je po njihovem napačno tudi v predpostavki, da gre pri preiskovanem materialu za naravna tla in ne gradbeni material, čeprav celo iz poročila izhaja, da so preiskovali umetni nasip. Terenske meritve so ob tem pokazale, da ni prisotnih spornih snovi. Na ministrstvu za okolje in prostor so pred časom pojasnili, da Arso v primeru podjetja Termit vodi ugotovitveni postopek glede ugotavljanja okoljske škode. Ker postopek še traja, več informacij ne morejo podati, so dodali. Kazenska ovadba odgovornih v Termitu Pred slabim tednom dni smo poročali, da so ljubljanski kriminalisti kazensko ovadili odgovorne osebe Termita zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Od leta 2010 do sredine 2019 so pri obratovanju naprave za predelavo odpadkov kršili določila zakona o varstvu okolja s tem, da so obratovali v nasprotju z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem.

Moravčani so dolga leta opozarjali, "da se na območju Občine Moravče dogajajo stvari, ki se ne bi smele dogajati in ki škodijo naravi, predvsem pa zdravju ljudi, ki živijo okoli območja deponije". Le nekaj dni za tem je vodstvo podjetja Termit zahtevalo celo notranji nadzor nad delom policije, češ da so nekateri visoki predstavniki osebno vpleteni v zadevo Termit. V družbi ves čas poudarjajo, da izsledki strokovnih mnenj ugotavljajo, da Termit ni kršil okoljevarstvene zakonodaje in da okoljska škoda na njegovem rudarskem območju ni nastala, kaj šele, da bi bilo mogoče govoriti o sumu storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Ob tem se sprašujejo, kakšno vlogo ima v tej zgodbi Matjaž Marolt, eden glavnih predstavnikov Ljudske iniciative Moravče, ki je zaposlen na visokem položaju znotraj policije. Zato so na Generalno policijsko upravo in na ministrstvo za notranje zadeve podali predlog za uvedbo notranjega nadzora nad delom posameznih predstavnikov policije, ki so sodelovali v zadevi Termit.