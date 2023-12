Strošek elektrike malih odjemalcev bo višji 'le' za okoli 20 odstotkov

Letošnja regulirana cena za male poslovne odjemalce je, upoštevaje različne tarife, pri okoli 160 evrov na megavatno uro (MWh) in glede na napovedane cene enega od dobaviteljev za mali poslovni odjem bi bila v letu 2024 za te odjemalce cena elektrike višja za okoli 30 odstotkov, končni račun pa za okoli 20 odstotkov, je dejal Roudi, sicer direktor družbe ECE.

V OZS so danes v sporočilu za javnost izrazili zadovoljstvo, da bo povišanje računov za male poslovne odjemalce "'le' okrog 20 odstotkov, in ne 80 odstotkov, kot so pokazali naši izračuni".

Ob tem so poudarili, da so izračune naredili na podlagi javno dostopnih podatkov, ki so bili objavljeni v medijih. "V OZS si bomo še naprej prizadevali, da bi cene električne energije za male poslovne odjemalce, torej za več kot 100.000 obrtnikov in podjetnikov, ostale regulirane tudi v letu 2024," je dejal Cvar.

Roudi je spomnil, da je zbornica že spomladi opozarjala, da se čas regulacije cen za poslovne odjamalce izteka, in navedel, da so cene na trgih toliko padle, da je mogoče najti ustrezno ponudbo. Cene so na ravneh, ki bi morale biti vzdržne za normalno poslovanje, je menil Mitja Kastelic iz Petrola.