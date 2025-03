Strošek za mobilno telefonijo v javnem sektorju narasel za 800 odstotkov

V pogodbe so se poglobili kolegi na Dnevniku . Aktualno so primerjali za zadnjima dvema. Od leta 2019 do konca 2021 je bil državni operater A1, vrednost posla dobra 2 milijona evrov. V naslednjih treh letih je mobilne telefone in naročniške pakete državi zagotavljal Telemach za 6,6 milijona evrov. Pred dnevi pa je minister za javno upravo Franc Props podpisal novo pogodbo z državnim Telekomom, vredno skoraj skoraj 24 milijonov evrov ali več kot 17 milijonov evrov več kot pred tremi leti.

Komu pa v javnem sektorju sploh pripada službeni telefon, kakšna so pravila?

Pravila so precej ohlapna. Poleg ministrov, sekretarjev in direktorjev jih namreč lahko dobijo tudi drugi javni uslužbenci. Ministrstvo za javno upravo mobitele in podatke zakupuje za 290 javnih naročnikov. Med njimi so ministrstva, državni zbor in svet, sodišča, upravne enote, nekatere - ne vse - občine, inšpektorati, pa fakultete in zdravstveni domovi, pa na primer kmetijsko gozdarska zbornica in celo nekatere krajevne skupnosti. Kdo bo imel služben mobitel odloči šef vsakega od teh inštitucij. Skupno jih je 22. 500. Za te zaposlene ministrstvo kupuje tudi nove telefone - predvidoma 26.000. Razdelili so jih v 5 razredov. Prvi trije razredi zajemajo nakup cenejših mobilnih telefonov, medtem ko lahko cena v zadnjem razredu preseže tisoč evrov na napravo.

Pravico do stalne uporabe službenega mobilnega telefona in storitev mobilne telefonije imajo:

- predsednik vlade,

- ministri,

- generalni sekretar vlade,

- državni sekretarji,

- generalni direktorji v ministrstvih,

- generalni sekretarji v ministrstvih,

- direktorji vladnih služb,

- direktorji organov v sestavi ministrstev,

- vodja kabineta predsednika vlade,

- vodje kabinetov ministrstev,

- načelniki upravnih enot,

- namestniki predstojnikov vladnih služb, generalnih sekretarjev, generalnih direktorjev v ministrstvih in direktorjev organov v sestavi.

Poleg uporabnikov službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije, se lahko službeni mobilni telefon dodeli v stalno uporabo tudi drugim javnim uslužbencem v organih državne uprave, ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi namena za uporabo službenega mobilnega telefona.