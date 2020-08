Stroške bivanja Pivčeve na Krasu je najprej plačalo podjetje Vinakras

Zdaj je jasno: slabih 400 evrov stroškov bivanja za Aleksandro Pivec in njeno družino na Krasu je najprej plačalo podjetje Vinakras, za katerega je ministrica posnela tudi promocijski video. Šele tisti dan, ko je dobila prva novinarska vprašanja, je podjetje zahtevalo povračilo. Ministrica pa je račun plačala dan po izbruhu afere v javnosti, kar je skoraj mesec dni po tem, ko je bila z družino tam na dvodnevnem izletu.

Če so v izolskem hotelu Marina račun za bivanje ministrice Aleksandre Pivec za nazaj popravljali, je račun za njeno bivanje na Krasu 25. in 26. junija, kjer sta se ji prav tako pridružila sinova in tudi mož, najprej plačalo podjetje Vinakras – prav tisto podjetje, za katerega je Pivčeva posnela tudi promocijski video. Hotel Grahor v Sežani je račun za bivanje že naslednji dan izstavil podjetju Vinakras. Prejeli so ga 30. junija, dan zapadlosti pa je bil 4. julij. Iz dokumentov, ki jih hranimo v uredništvu, je razvidno, da na njem ni imen gostov, gre pa za plačilo ene dvoposteljne sobe za eno osebo, dveh enoposteljnih sob, ene suite in trikratne turistične takse – skupaj 391 evrov. Na Vinakrasu so račun prejeli in ga v roku tudi plačali. Z ministrico so bili namreč dogovorjeni, da ji oni poiščejo namestitev.

icon-expand Ministrica Pivčeva na Krasu FOTO: vinakras

Do 21. julija, ko so kolegi z Dnevnika začeli poizvedovati o ministričinem obisku, se ni zgodilo nič. Takrat so tudi poslali prva vprašanja na kmetijsko ministrstvo. Istega dne je bil izstavljen nov račun, tokrat s strani družbe Vinakras, plačnik Aleksandra Pivec, rok plačila 4. avgust. Na računu ni bilo več sob in suite, pač pa zgolj nočitev z zajtrkom z datumom storitve in 3x turistična taksa, znesek pa do centa enak. Kot pojasnjuje direktor družbe Marjan Colja, so račun prefakturirali. "Mi smo plačali hotelu in ministrica je plačala nam. To je to. Enostavno. Saj drugače ne gre."

