Stroški elektrike: Kakšne bodo položnice to zimo?

Koliko več bo – z naslova omrežnine – torej ostalo v naših denarnicah?

Poglejmo najprej povprečno štiričlansko gospodinjstvo. Če ta letos porabi približno 4000 kilovatnih ur energije, bo po izračunih agencije novembra in decembra letos po novem plačalo približno 18 evrov omrežnine. Brez ukrepa bi bil ta znesek približno sedem evrov višji. Letni strošek omrežnine, ki je lani za takšno gospodinjstvo znašal približno 220 evrov, bo tako – z ukrepom – znašal 171 evrov. Prihranili bodo torej kakšnih 14 evrov na leto.

Če pa gre, denimo, za par brez otrok, ki porabi manj, bo strošek omrežnine novembra oziroma decembra znašal 15, na leto pa 132 evrov. Takšno gospodinjstvo bo letno z ukrepom prihranilo približno 12 evrov.

V času priprave metodologije je bila Agencija za energijo sicer tarča kritik – češ, da so največji poraženci sistema tisti, ki so investirali v zelene tehnologije (toplotne črpalke, sončne elektrarne). In kako bo pri njih?

Štiričlansko gospodinjstvo s toplotno črpalko – je naračunala Agencija – bo za stroške omrežnine na leto (z ukrepom) moralo odšteti 322 evrov, kar je približno 100 evrov manj kot lani.

In še h gospodinjstvu s toplotno črpalko in sončno elektrarno v shemi net metering: letni znesek omrežnine za takšno gospodinjstvo je lani znašal 95 evrov, letos bi brez ukrepa postopnosti 178 evrov, z ukrepom pa bo 155 evrov. Vse to seveda ne pomeni, da bodo v večini gospodinjstev nižje tudi položnice, saj so cene elektrike letos višje kot lani.