Odprava posledic kibernetskega napada stala okoli 140.000 evrov

Med drugim preučujejo elektronske podatke, ki so jih pridobili v okviru preiskave, pri tem pa sodelujejo tudi s tujimi organi pregona in drugimi organizacijami. " Prve ugotovitve kažejo na to, da je prišlo do napada na informacijski sistem z okužbo z enim od 'izsiljevalskih' virusov ," so dodali na policijski upravi.

Ob robu današnjega posveta Mladi in gospodarstvo je povedal le še to, da je univerza že prej nadgrajevala svoj varnostni sistem. "Ta izkušnja je mogoče prispevala k temu, da akademska skupnost zdaj bolje razume ukrepe, ki so potrebni za zagotavljanje varnosti. Prej so se jim nekateri močno upirali, ker so jih mogoče razumeli kot omejevanje akademske svobode, zdaj pa tega upora ni več in smo lahko naredili pomemben skok naprej," je dejal.