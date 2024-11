Stroški za referendum, ki ga ne bo, nanesli okoli 310.000 evrov

Kot so sporočili iz Državne volilne komisije (DVK), so na dopisni seji določili višino nadomestil, ki pripadajo volilnim komisijam za pripravo na posvetovalni referendum o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo. Sklenili so, da članom in tajnikom volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij ter njihovim namestnikom zaradi dela v volilnem organu med 14. in 25. oktobrom, ko so trajala referendumska opravila, pripada 25 odstotkov nadomestila. To je določeno s Pravilnikom o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu.

"V skladu z navedenim pravilnikom se za izvedbo referendumskih opravil višina enkratnega nadomestila za predsednika in njegovega namestnika določi največ v višini 21 odstotkov osnovne plače predsednika ustavnega sodišča, za člane in njihove namestnike pa največ v višini osem odstotkov osnovne plače predsednika ustavnega sodišča. Za člane volilnih komisij volilnih enot se za referendum določi nadomestilo v višini 90 odstotkov omenjenega nadomestila," so zapisali v sporočilu za javnost.