'Stroški zdravljenja precej presegajo znesek, ki ga dobimo od zavarovalnice'

Zakaj lahko tistim, ki so se po storitev odpravili čez mejo, zdravstvena blagajna povrne stroške, domačim zobozdravnikom pa ne dovoli zaračunavanja doplačil? Ali skuša zdravstvena zavarovalnica na račun zobozdravnikov in pacientov dodatno prihraniti ali pa pretiravajo zobozdravniki – v želji za večjim zaslužkom?

V oddaji 24UR ZVEČER sta o tem spregovorila Anka Bolka iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Krunoslav Pavlović, predsednik odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Kot je začel Pavlović, so pri zdravniški zbornici izračunali materialne stroške, na koncu meseca mora namreč zobozdravnik plačati račun dobavitelju za material, ki ga nujno potrebuje za opravljanje storitev, in ta denar mora dobiti od opravljene storitve. "Če bi pogledali izračun ZZZS, koliko krije stroške za zdravljenje enega kanala, namenja 63 evrov bruto bruto za eno uro in pol dela zobozdravnika in eno uro in pol dela srednje medicinske sestre, od tega pa ostane samo še 25 evrov za materialne stroške. Naši izračuni pa kažejo, da če gremo k dobavitelju kupovat te inštrumente, znesek pride 103 evre."

Bolka je navedla, da je Zavod prenovil te storitve s 1. 1. 2023, in sicer prav zato, da bi zagotovil storitve brez doplačil za zavarovance. Povišale pa so se cene za 50 odstotkov. "Govorimo o letnem znesku 6 milijonov, ta znesek se bo predvidoma povečal za 3 milijone na letni ravni. Povečanje je zadostno, da pokrije stroške. Naše zavarovalniške cene dosegajo od 85 do 90 odstotkov tržnih cen, kar je za javno zdravstvo zagotovo dober približek."

To se mogoče izide, pri recimo zdravljenju enokoreninskega ali pa celo dvokoreninskega kanala, a pri zdravljenju trokoreninskega kanala gre za izgubo, je odvrnil Pavlović. Letni normativ namreč znaša 50.000 točk, torej mora zobozdravnik za zavarovalnico opraviti storitev v velikosti 50.000 točk, pri čemer dobi za eno troplaskovno zalivko le 12,64 točke. "Lahko si predstavljate, koliko storitev mora zobozdravnik narediti, da izpolni letno normo. Hkrati pa mora oskrbeti za 1600 pacientov. Zavedati se moramo, da vsak pacient, ki obišče našo ordinacijo, dobi neko storitev, ne zgolj recepta ali posveta." Kot je nadaljeval, če bi k temu prišteli še obvezno dežuranje, bi šlo za 2400 pacientov.