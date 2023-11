Strožje beleženje delovnega časa: inšpekcija napovedala poostren nadzor

Na ministrstvu za delo so na današnjem pogovoru z novinarji spomnili, da je bila novela zakona o evidencah uveljavljena 20. maja, uporabljati pa se bo začela v ponedeljek. Da bi se lahko delodajalci pripravili na spremembe pri evidentiranju, je bilo namreč določeno polletno prehodno obdobje.

Spremembe zakona sledijo dolgoletnim opozorilom Inšpektorata RS za delo, da zakonodaja inšpektorjem ne omogoča učinkovitega nadzora in kaznovanja kršiteljev, kršitve, vezane na delovni čas, odmore in počitke, pa so se izkazale kot ene najpogostejših na področju delovnih razmerij, je povedala generalna direktorica direktorata za delovna razmerja na ministrstvu Katja Rihar Bajuk.

Novela prinaša pet ključnih sklopov sprememb. Prvi se nanaša na delavce, za katere mora delodajalec voditi evidenco. Po novem bo to veljalo za vse, ki na kakršnikoli pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu - pod pogojem, da ga opravljajo osebno in so vključeni v delovni proces delodajalca ali pretežno uporabljajo sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa delodajalca.

Samozaposlenim evidence o izrabi delovnega časa zase tudi v naprej ne bo treba voditi.

Drugi sklop novosti dopolnjuje podatke, ki jih je treba vpisovati v evidenco. Po novem bo treba vpisovati še čas prihoda in odhoda delavca z dela, izrabo in obseg izrabe odmora med delovnim časom, pri čemer bo treba navesti le, ali je bil odmor izrabljen in v kolikšnem obsegu, ne pa denimo tudi, kdaj se je začel in končal. Prav tako bo treba zabeležiti opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela ter v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času, da bo razvidno, ali gre denimo za izmensko ali nočno delo.