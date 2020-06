Strožji pogoji vadbe v fitnesih, velnesi in savne kljub dovoljenju ostajajo zaprti

Ob ponovnem odprtju fitnesov velikega navala ni bilo, a ljudje se vračajo. V fitnesih ugotavljajo, da se morajo vsi skupaj navaditi na nove pogoje vadbe. Veliko več časa vzame razkuževanje, razkužujejo tudi omarice in tuše. Stroka je dala zeleno luč, da se lahko odprejo tudi velnes centri in savne, a so se nekateri odločili, da jih zaenkrat ne bodo odprli. Pogoji, pod katerimi bi jih ljudje lahko uporabljali, naj bi bili namreč praktično nemogoči.