Branimir Štrukelj je delegate na kongresu je pozval k odločnemu sindikalnemu in družbenemu delovanju v času, ko so ogroženi javno šolstvo, pravice zaposlenih, socialna država in demokratične vrednote. Sviz mora poleg zagovarjanja interesov svojega članstva aktivno sodelovati tudi v širšem boju za solidarno družbo, pri čemer bo prvi neposredni preizkus referendum proti interventnemu zakonu 6. decembra, so njegove besede povzeli v sindikatu.

Na kongresu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture v Portorožu, ki se je končal danes, so tudi za prihodnja štiri leta za glavnega tajnika imenovali Branimirja Štruklja.

Zbranim je nekaj besed namenil tudi predsednik Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje (ETUCE) John MacGabhann. Po njegovih besedah ETUCE odločno podpira Sviz in njegovo vlogo pri zagovarjanju kakovostnega javnega izobraževanja. Sindikati morajo biti enakopraven sogovornik pri oblikovanju izobraževalnih politik, socialni dialog pa je nepogrešljiv pogoj za demokratično in kakovostno upravljanje izobraževanja, je prepričan.

Domači in mednarodni sindikalni gostje so v nagovorih izpostavljali tudi slabšanje socialnega dialoga pri nas, izključevanje sindikatov iz odločanja in napovedane proračunske reze v šolstvo, znanost, zdravstvo in socialne transferje. Predstavniki Sviza, Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) in mednarodnih sindikatov, med njimi ETUCE, so se dotaknili referenduma o interventnem zakonu, ki bo ključnega pomena za prihodnost šolstva in zdravstva, za solidarnost v družbi in prihodnost socialne države.

Prav tako so omenjali problematičnost sprejetih proračunov za prihodnji dve leti, dileme glede uresničitve plačne reforme in izvedbe dogovorjenih dvigov ali posegov v plače ter morebitne sindikalne aktivnosti, povezane s tem. Opozorili so, da v proračunu niso predvidena sredstva za še dve dogovorjeni zvišanji plač v javnem sektorju, in izrazili zaskrbljenost nad morebitnimi novimi varčevalnimi ukrepi po novem letu. V primeru posegov v plače, večjih obremenitev ali manjšanja pravic zaposlenih Sviz in KSJS ne izključujeta stavke, niti splošne stavke v javnem sektorju ne.

Hkrati so spregovorili o strateških usmeritvah za mandat med letoma 2026 in 2030. Med ključnimi nalogami za prihodnja štiri leta so zaščita socialne države, uresničitev plačne reforme, reševanje kadrovskega pomanjkanja v šolstvu in socialnem varstvu, varovanje strokovne in akademske avtonomije, krepitev financiranja kulture in premišljeno uvajanje umetne inteligence ob ohranjanju vloge človeka in pedagoške stroke.