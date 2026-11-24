Branimir Štrukelj je delegate na kongresu je pozval k odločnemu sindikalnemu in družbenemu delovanju v času, ko so ogroženi javno šolstvo, pravice zaposlenih, socialna država in demokratične vrednote. Sviz mora poleg zagovarjanja interesov svojega članstva aktivno sodelovati tudi v širšem boju za solidarno družbo, pri čemer bo prvi neposredni preizkus referendum proti interventnemu zakonu 6. decembra, so njegove besede povzeli v sindikatu.
Zbranim je nekaj besed namenil tudi predsednik Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje (ETUCE) John MacGabhann. Po njegovih besedah ETUCE odločno podpira Sviz in njegovo vlogo pri zagovarjanju kakovostnega javnega izobraževanja. Sindikati morajo biti enakopraven sogovornik pri oblikovanju izobraževalnih politik, socialni dialog pa je nepogrešljiv pogoj za demokratično in kakovostno upravljanje izobraževanja, je prepričan.
Domači in mednarodni sindikalni gostje so v nagovorih izpostavljali tudi slabšanje socialnega dialoga pri nas, izključevanje sindikatov iz odločanja in napovedane proračunske reze v šolstvo, znanost, zdravstvo in socialne transferje. Predstavniki Sviza, Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) in mednarodnih sindikatov, med njimi ETUCE, so se dotaknili referenduma o interventnem zakonu, ki bo ključnega pomena za prihodnost šolstva in zdravstva, za solidarnost v družbi in prihodnost socialne države.
Prav tako so omenjali problematičnost sprejetih proračunov za prihodnji dve leti, dileme glede uresničitve plačne reforme in izvedbe dogovorjenih dvigov ali posegov v plače ter morebitne sindikalne aktivnosti, povezane s tem. Opozorili so, da v proračunu niso predvidena sredstva za še dve dogovorjeni zvišanji plač v javnem sektorju, in izrazili zaskrbljenost nad morebitnimi novimi varčevalnimi ukrepi po novem letu. V primeru posegov v plače, večjih obremenitev ali manjšanja pravic zaposlenih Sviz in KSJS ne izključujeta stavke, niti splošne stavke v javnem sektorju ne.
Hkrati so spregovorili o strateških usmeritvah za mandat med letoma 2026 in 2030. Med ključnimi nalogami za prihodnja štiri leta so zaščita socialne države, uresničitev plačne reforme, reševanje kadrovskega pomanjkanja v šolstvu in socialnem varstvu, varovanje strokovne in akademske avtonomije, krepitev financiranja kulture in premišljeno uvajanje umetne inteligence ob ohranjanju vloge človeka in pedagoške stroke.
Želja po okrepitvi vpliva pri oblikovanju javnih politik
Ob tem so na kongresu potrdili programske smernice in strateške cilje sindikata za obdobje od leta 2026 do 2030, ki določajo ključne prednostne naloge sindikata na področju varovanja socialne države, uresničevanja plačne reforme in zagotavljanja ustreznega financiranja javnega šolstva, znanosti, kulture in socialnega varstva. Sindikat želi v prihodnjem mandatnem obdobju okrepiti svoj vpliv pri oblikovanju javnih politik in odločno zagovarjati kakovostne javne storitve, dostojne delovne pogoje, pravice zaposlenih in socialno državo.
Med glavnimi cilji so tudi krepitev članstva, zlasti vključevanje mladih, izboljšanje delovnih pogojev in odpravljanje kadrovskega pomanjkanja. Na področju šolstva izpostavlja ohranjanje vpliva zaposlenih v svetih zavodov, nasprotovanje obvezni učiteljski zbornici in krepitev strokovne avtonomije učiteljstva, pa tudi zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja.
Sviz združuje skoraj 35.000 aktivnih članic in članov iz vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih šol, dijaških domov, zavodov za izobraževanje odraslih, zavodov za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, socialnih zavodov za usposabljanje, delo in varstvo, iz visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti ter iz kulture. Vanj so vključeni tudi upokojeni članice in člani ter nezaposleni iz teh dejavnosti.
Član KSJS je od marca 2006. Tedaj jo je ustanovil skupaj s še štirimi sindikati, medtem ko KSJS danes združuje osem sindikatov. Sviz je včlanjen v Izobraževalno internacionalo, ki je največja svetovna federacija sindikatov in organizacij zaposlenih v izobraževanju z več kot 33 milijoni članov. Prav tako je član ETUCE, ki je evropski del Izobraževalne internacionale. Sviz je od leta 2011 še član Mednarodne zveze glasbenikov in od leta 2021 Mednarodne zveze igralcev.
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