Štrukelj: Dokler ni vse izpogajano, ni nič izpogajano

Štrukelj: "Vlada zaradi zelo velike mase zaposlenih v vzgoji in izobraževanju vedno najbolj rigorozno in restriktivno ravna prav v odnosu do tega kadra. "

Ob prihodu na pogajanja je BranimirŠtrukelj poudaril, da so stvari še v celoti odprte, saj da"dokler ni vse izpogajano, ni nič izpogajano"."Vlada zaradi zelo velike mase zaposlenih v vzgoji in izobraževanju vedno najbolj rigorozno in restriktivno ravna prav v odnosu do tega kadra," je bil še kritičen.

Pozval k odpravi zaostankov

Znova je spomnil na vladno analizo povprečnih plač po podskupinah in pozval k odpravi zaostankov, ki jih je po njegovih besedah treba odpraviti takoj. "Ob tem, da mi pristajamo na splošne dvige, ne more to za nobeno ceno iti na račun neodpravljanja zaostankov, ki jih je pokazala vladna analiza," je še dejal Štrukelj.

Nadaljujejo se tudi poganjanja z ostalimi sindikati

Vodja vladne pogajalske skupine Peter Pogačarje pred začetkom pogajanj izrazil pričakovanje, da bodo na vseh treh pogajanjih zbližali stališča. Danes se namreč nadaljujejo tudi ločena pogajanja z zdravstvenima sindikatoma in koordinacijo stavkovnih odborov skupine sindikatov, ki jo vodi Jakob Počivavšek.

Koliko bodo stališča uspeli zbližati, pa je po Pogačarjevih besedah odvisno od pripravljenosti obeh strani na dogovor. Ob tem je spomnil na finančne omejitve, ki jih ima vlada.