Štrukelj kritičen do učiteljske zbornice: To je projekt politike

Branimir Štrukelj je na novinarski konferenci Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) opozoril, da nihče ne ve, kdo pripravlja zakon o učiteljski zbornici, pri tem pa "očitno učitelji ne sodelujejo". Prepričan je, da želi politika z ustanovitvijo zbornice z obveznim članstvom učiteljstvo prisiliti v ustanovo, ki bi ustvarjala videz, da izraža njihova stališča. "To je projekt politike, ki ga očitno potrebuje za dosego svojih lastnih političnih ciljev," je bil kritičen.
Orisal je tudi razlike med učiteljsko zbornico z obveznim članstvom in sindikatom, v katerega je po njegovih besedah po lastni izbiri včlanjena večina učiteljev v državi. "Stališča, ki so oblikovana znotraj sindikata, imajo demokratično proceduro. Nastajajo v šolah in vrtcih in se na koncu artikulirajo v stališče. Na drugi strani imamo nameravano ustanovitev učiteljske zbornice, pri kateri učiteljstvo ne sodeluje, ne vemo, kakšni bodo njeni kriteriji, in ki jo politika potrebuje za to, da bi lahko nadomestila pravo avtentično organizacijo učiteljstva, ki jo je takoj na začetku napovedane reforme izrinila," je opozoril.
Dodal je, da učiteljskih zbornic v Evropi ni, z izjemo Madžarske. Bivši madžarski premier Viktor Orban je zbornico leta 2013 po besedah Štruklja ustanovil zato, da se "neprijetne sindikate učiteljev" odstrani od mize, pri kateri so se oblikovale reforme, ki so se leta 2016 končale s protesti na ulici.
Štrukelj je poudaril, da "arbitrarna in arogantna" poteza ministrstva nikogar ni presenetila. "Presenetljivo je, da šolske oblasti tako dramatično podcenjujejo razum, pamet, izobrazbo slovenskega učiteljstva, ki seveda ve, da to ni njena organizacija, in seveda ve, čemu je namenjena. Biti tako poln samega sebe, da verjameš, da boš lahko prevaral s to potezo slovensko učiteljstvo, se mi zdi skrajno zaskrbljujoče," je izpostavil.
Kritičen je bil tudi do retorike ministrstva, da sindikati zastopajo predvsem delovne in ekonomske pravice zaposlenih, ostalo pa se jih ne tiče. Pri tem je spomnil, da je po določilih ustave delovanje sindikatov v Sloveniji svobodno, zato se v njihovo delovanje in obseg nalog nima pravice "vtikati" noben minister.
Odziv ministrstva
Na ministrstvu so v odzivu zapisali, da je predlog zakona o učiteljski zbornici v pripravi, javno pa bo predstavljen, ko bo pripravljen. Vprašanja glede članstva v zbornici in članarine so še predmet usklajevanja, zato končne rešitve še niso določene, poudarjajo. "Takoj ko bodo te znane, bomo javnost o tem obvestili," so se zavezali.
Poudarili so, da je učiteljska zbornica predvidena kot samostojna stanovska organizacija, katere temeljni namen bo krepitev strokovnosti, avtonomije, odgovornosti in ugleda učiteljskega poklica. Njena vloga bo predvsem povezovanje učiteljev pri oblikovanju strokovnih standardov, spodbujanje njihovega profesionalnega razvoja ter omogočanje organiziranega sodelovanja učiteljev pri oblikovanju izobraževalnih politik, so zapisali.
"Ob tem ponovno poudarjamo, da namen ustanovitve učiteljske zbornice ni nadomeščanje sindikatov ali obstoječih strokovnih združenj. Sindikati zastopajo predvsem delovne in ekonomske pravice zaposlenih, predvidena učiteljska zbornica pa bo usmerjena v strokovna vprašanja, razvoj učiteljskega poklica ter krepitev njegovega položaja v družbi," so navedli. Znova so izpostavili, da je ustanovitev učiteljske zbornice eden od napovedanih ukrepov celovite reforme šolstva.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.