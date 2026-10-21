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Slovenija

Štrukelj kritičen do učiteljske zbornice: To je projekt politike

Ljubljana, 21. 10. 2026 15.15 pred 57 minutami 3 min branja 10

Avtor:
STA M.S.
Sviz pripravlja protestni shod

Ministrstvo za izobraževanje bo učiteljsko zbornico z obveznim članstvom po mnenju glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja naredilo za ustvarjanje videza, da šolsko reformo izvajajo s soglasjem večine učiteljstva. Na ministrstvu medtem poudarjajo, da končne rešitve glede članstva še niso določene, namen zbornice pa ni nadomeščanje sindikatov.

Branimir Štrukelj je na novinarski konferenci Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) opozoril, da nihče ne ve, kdo pripravlja zakon o učiteljski zbornici, pri tem pa "očitno učitelji ne sodelujejo". Prepričan je, da želi politika z ustanovitvijo zbornice z obveznim članstvom učiteljstvo prisiliti v ustanovo, ki bi ustvarjala videz, da izraža njihova stališča. "To je projekt politike, ki ga očitno potrebuje za dosego svojih lastnih političnih ciljev," je bil kritičen.

Orisal je tudi razlike med učiteljsko zbornico z obveznim članstvom in sindikatom, v katerega je po njegovih besedah po lastni izbiri včlanjena večina učiteljev v državi. "Stališča, ki so oblikovana znotraj sindikata, imajo demokratično proceduro. Nastajajo v šolah in vrtcih in se na koncu artikulirajo v stališče. Na drugi strani imamo nameravano ustanovitev učiteljske zbornice, pri kateri učiteljstvo ne sodeluje, ne vemo, kakšni bodo njeni kriteriji, in ki jo politika potrebuje za to, da bi lahko nadomestila pravo avtentično organizacijo učiteljstva, ki jo je takoj na začetku napovedane reforme izrinila," je opozoril.

Dodal je, da učiteljskih zbornic v Evropi ni, z izjemo Madžarske. Bivši madžarski premier Viktor Orban je zbornico leta 2013 po besedah Štruklja ustanovil zato, da se "neprijetne sindikate učiteljev" odstrani od mize, pri kateri so se oblikovale reforme, ki so se leta 2016 končale s protesti na ulici.

Štrukelj je poudaril, da "arbitrarna in arogantna" poteza ministrstva nikogar ni presenetila. "Presenetljivo je, da šolske oblasti tako dramatično podcenjujejo razum, pamet, izobrazbo slovenskega učiteljstva, ki seveda ve, da to ni njena organizacija, in seveda ve, čemu je namenjena. Biti tako poln samega sebe, da verjameš, da boš lahko prevaral s to potezo slovensko učiteljstvo, se mi zdi skrajno zaskrbljujoče," je izpostavil.

Kritičen je bil tudi do retorike ministrstva, da sindikati zastopajo predvsem delovne in ekonomske pravice zaposlenih, ostalo pa se jih ne tiče. Pri tem je spomnil, da je po določilih ustave delovanje sindikatov v Sloveniji svobodno, zato se v njihovo delovanje in obseg nalog nima pravice "vtikati" noben minister.

Sviz je kritičen do ideje o učiteljski zbornici.
Sviz je kritičen do ideje o učiteljski zbornici.
FOTO: Shutterstock

Odziv ministrstva

Na ministrstvu so v odzivu zapisali, da je predlog zakona o učiteljski zbornici v pripravi, javno pa bo predstavljen, ko bo pripravljen. Vprašanja glede članstva v zbornici in članarine so še predmet usklajevanja, zato končne rešitve še niso določene, poudarjajo. "Takoj ko bodo te znane, bomo javnost o tem obvestili," so se zavezali.

Poudarili so, da je učiteljska zbornica predvidena kot samostojna stanovska organizacija, katere temeljni namen bo krepitev strokovnosti, avtonomije, odgovornosti in ugleda učiteljskega poklica. Njena vloga bo predvsem povezovanje učiteljev pri oblikovanju strokovnih standardov, spodbujanje njihovega profesionalnega razvoja ter omogočanje organiziranega sodelovanja učiteljev pri oblikovanju izobraževalnih politik, so zapisali.

"Ob tem ponovno poudarjamo, da namen ustanovitve učiteljske zbornice ni nadomeščanje sindikatov ali obstoječih strokovnih združenj. Sindikati zastopajo predvsem delovne in ekonomske pravice zaposlenih, predvidena učiteljska zbornica pa bo usmerjena v strokovna vprašanja, razvoj učiteljskega poklica ter krepitev njegovega položaja v družbi," so navedli. Znova so izpostavili, da je ustanovitev učiteljske zbornice eden od napovedanih ukrepov celovite reforme šolstva.

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branimir štrukelj sviz učiteljska zbornica

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prfox
21. 10. 2026 16.23
Razvajenim parazitom se meša. Sindikalist Branimir Štrukelj s skoraj 10 tisoč evri plače sebe ne smatra kot bogatega. Robert Golob: "»kaj bi mu nižji davki koristili, razen da bi imel več denarja na računu in bi ga zapravljal za mogoče večje neumnosti«
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0 0
prfox
21. 10. 2026 16.24
"Jaz res ne vem, kaj bi meni nižji davki koristili, razen da bi imel več denarja na računu in bi ga zapravljal za mogoče večje neumnosti." RG
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0 0
Sirhakel77
21. 10. 2026 16.22
Štrukelj je tipični skrajni levičarski radikalec, ki nasprotuje vsemu kar ne diši po trdem komunizmu. Edino kar ga ne moti je čedna mesečna plača, ki jo dobi iz tega naslova.
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0 0
prfox
21. 10. 2026 16.20
Štrukelj je projekt politike
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+1
1 0
Holy50
21. 10. 2026 16.19
Vse te zbornice je potrebno ukiniti. Naj ministrstva kot nekoč opravljajo to delo.
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+1
1 0
natas999
21. 10. 2026 16.09
mevža
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+0
1 1
Ricketts
21. 10. 2026 16.03
Štrukelj je tudi projekt politike, Kučanove. Pa še velik kaliber.
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+3
4 1
dajgec
21. 10. 2026 16.00
Štrukl ljudje so do tebe tud kritičn in te majo poln k........ kufer
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+3
5 2
Smuuki
21. 10. 2026 15.36
Vsaka panoga ima svojo zbornico. Zbornica je edini kompetenten sogovornik vladi pri sprejemanju pomembnejših odločitev. Zakaj skuša štrukelj odriniti učitelje od odločanja? Komu je to v interesu? Ja levičarski politiki. Neuke, nepoučene pelješ kamor koli. Pri spremembah učnih vsebin mora sodelovati učiteljska zbornica. Učitelji so tisti ki svoj posel najbolje poznajo. Sindikat naj se briga za plače in delovne pogoje. Učitelji pa s vsebino poučevanja, načinom poučevanja. Učitelji zagotovo ne potrebujejo "advokata" iz levice torej politike za zastopanje pri učnih načrtih in njihovemu delu. Štrukelj je pa res politik levice in nič drugega. Koliko časa ga že ni ua katedrom? Pojma nima kaj se dogaja v delu učiteljev. Že zdavnaj ga je povozil čas
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+3
6 3
miabi
21. 10. 2026 16.22
Samo učitelji desnih strank ne smejo sestavljati učnega načrta. V šole bodo otroci dobili verouk, priredili bodo zgodovino...
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0 0
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