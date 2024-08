Štrukelj: Od dogovora bo odvisna tudi usoda vlade

Od vseh napovedanih obljubljenih reform se zdi, da je še najbližje koncu tista, ki bi lahko umirila stavkovni val v javnem sektorju. Kljub skupnemu podpisu nekakšnega dokumenta o doslej dogovorjenem sindikalisti opozarjajo na številne prepreke na poti do cilja. "Vse je odvisno od nadaljnjih pogajanj, ki se morajo zapreti na vseh točkah. In po načelu "dokler ni vse dogovorjeno, ni nič dogovorjeno" je to izredno zahtevna situacija," pravi Branimir Štrukelj, vodja pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Tudi na račun nezadovoljstva posameznih skupin uslužbencev, kajti svojega plačnega stebra si denimo želijo tudi policisti in vojaki.

Lahko vladni pogajalci prepričajo vse? Že prihodnji teden bi se lahko neuradno vnovič sestali. Jasno, mudi se, zaposleni pa vse bolj nestrpno čakajo na obljubljene spremembe."1. januarja bi se morale začeti plače izboljševati, sicer bo prišlo do spontanih reakcij zaradi nezadovoljstva s sedanjimi plačami. Ni pa nobenega dvoma, da bo od pozitivne sklenitve tega dogovora plačnega sistema v javnem sektorju v veliki meri odvisna tudi prihodnja usoda te vlade," dodaja Štrukelj.

Sindikati na eni strani, predstavniki gospodarstva, delodajalci s svojimi interesi in zahtevami na drugi. Vlado ob vrnitvi v ekonomsko-socialni svet čakajo tudi pogajanja z gospodarskimi združenji, ki računajo predvsem na celovito davčno reformo. Prvi paket sprememb trenutno v javni obravnavi prinaša maloštevilne novosti. Denimo davek na sladke pijače oziroma ugodnejšo davčno politiko za mlade, visoko kvalificirane kadre iz tujine. "Vse, kar smo pustili ob strani v letu, ko nismo sodelovali v socialnem dialogu, se je seveda nabralo. Kar se tiče konkretnega vprašanja davčne reforme, smo seveda že takoj po objavljenem prvem paketu sprememb povedali, da od te davčne reforme, ki je zelo pomembna za gospodarstvo in celotno družbo, pričakujemo mnogo več," pravi Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

In medtem ko naj bi bil finančni minister, vsaj ko gre za reformo plačnega sistema, v sklepni fazi pogajanj, pa se ta šele začenjajo za ministra Mesca. Pokojninsko reformo naj bi skupaj z delodajalci in sindikati pričeli usklajevati septembra in polletna pogajanja sklenili predvidoma februarja. "Če kaj, potem lahko samo povem, da si nikakor ne smemo privoščiti novih obremenitev oziroma oprispevčenja plač. Nič več ne bo dobilo zelene luči v ekonomsko-socialnem svetu, če seveda ne bo to dokazano in podkrepljeno z argumenti," še zaključi Cvar.

Minister Mesec je sicer že predstavil izhodišča pokojninske reforme. Najtežje bo bržkone uskladiti odmerni odstotek in upokojitveno starost, pri čemer se zahtevana 40-letna delovna doba, zagotavlja minister Mesec, tudi v prihodnje naj ne bi spreminjala.