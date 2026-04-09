Štrukelj ponovno izvoljen za predsednika konfederacije sindikatov javnega sektorja

Štruklja, ki je bil edini kandidat za predsednika za naslednja štiri leta, so delegati kongresa izvolili s 94 glasovi za in osmimi proti. Resolucijo za socialno in solidarno Slovenijo so sprejeli soglasno.
Na kongresu pred štirimi leti je Štrukelj, ki konfederacijo neprekinjeno vodi od njene ustanovitve leta 2006, sicer napovedal, da je aktualni mandat njegov zadnji, a si je v zadnjem času premislil in znova kandidiral. Pred današnjim kongresom je za medije dejal, da je takrat mislil resno, "glede na spodbude, ki sem jih prejemal od kolegov in kolegic iz sindikatov, kot tudi glede na to, da sem še kar pri moči, in predvsem zaradi tega, ker bi znale moje dolgoletne izkušnje v tem primeru nepredvidljive situacije priti prav zaposlenim v javnem sektorju, sem se odločil za ponovno kandidaturo".
"Jemljem jo skrajno resno in sem pripravljen vse, kar znam in zmorem, dati v to, da bomo zaposlenim v tej državi, še posebej v javnem sektorju, ohranili dostojno življenje in naredili tudi kakšen korak naprej, če bo le mogoče," je dodal. Napoveduje sicer težji mandat, v katerem "bomo v veliki meri, se bojim, branili doseženo in poskušali nevtralizirati neoliberalne tendence".
Štrukelj je dejal, da ne morejo prezreti svetovnega dogajanja, pa tudi v Sloveniji je po volitvah situacija nepredvidljiva, zato so zaskrbljeni, kaj se bo zgodilo s socialno državo. Tako tudi z danes sprejeto resolucijo sporočajo, da bodo branili vse tiste elemente, ki pomenijo solidarnosti in ohranjajo v ustavi opredeljeno socialno državo. Cilj resolucije pa je po Štrukljevih besedah sklenitev socialnega sporazuma, ki bi ohranil ključne elemente, ki Slovenijo postavljajo visoko med državami po kakovosti življenja.
Glavna področja
Generalna sekretarka konfederacije Martina Vuk pa je pred kongresom dejala, da želijo prihodnji vladi oziroma koaliciji z resolucijo sporočiti, kaj pričakujejo v naslednji koalicijski pogodbi.
"Pred novim mandatom povsem jasno povemo, proti čemu smo," je pojasnil Štrukelj. Dodal je, da so proti zniževanju davkov, kar napovedujejo nekatere politične stranke, da so proti socialni kapici, ki bi najbogatejšim omogočila, da prispevajo manj, ter da kategorično nasprotujejo vsakemu posegu v plačni sistem, "pa naj gre za spremembe terminov, ko se zvišujejo plače, ali za napovedi, da bi se posamezni deli izvzeli iz enotnega plačnega sistema".
Prav tako ne bodo pristali na razgradnjo zdravstvene reforme, ki je šla po njihovi presoji v pravo smer, in sicer v utrjevanje javnega zdravstva, saj bi to pomenilo poglabljanje razlik v državi. Podpirajo tudi dolgotrajno oskrbo, ki ima sicer številne težave. "Pripravljeni smo se pogovarjati, ampak hkrati se bomo pripravljali tudi na to, da bomo šli na ceste, če bo to potrebno," je napovedal Štrukelj.
Na današnjem kongresu so zaznamovali tudi 20-letnico delovanja konfederacije. Štrukelj je ocenil, da je v teh letih postala eden ključnih faktorjev, ki vplivajo na ekonomske in socialne politike v državi. To je med drugim prikazala s splošno stavko v javnem sektorju leta 2013, "kjer smo dokazali, da smo tudi operativno sposobni".
Delegate na kongresu sta med drugim pozdravila tudi predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko in predsednik konfederacije Pergam Jakob Počivavšek. Zorko meni, da je konfederacija pomembno vplivala na raven pravic in kakovost življenja v državi. Počivavšek je poudaril njen pomen v okviru socialno-ekonomskega sveta in izrazil zadovoljstvo, da so sindikalne centrale dobro sodelujejo.
