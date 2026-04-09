Štrukelj ponovno izvoljen za predsednika konfederacije sindikatov javnega sektorja

Štruklja, ki je bil edini kandidat za predsednika za naslednja štiri leta, so delegati kongresa izvolili s 94 glasovi za in osmimi proti. Resolucijo za socialno in solidarno Slovenijo so sprejeli soglasno. Na kongresu pred štirimi leti je Štrukelj, ki konfederacijo neprekinjeno vodi od njene ustanovitve leta 2006, sicer napovedal, da je aktualni mandat njegov zadnji, a si je v zadnjem času premislil in znova kandidiral. Pred današnjim kongresom je za medije dejal, da je takrat mislil resno, "glede na spodbude, ki sem jih prejemal od kolegov in kolegic iz sindikatov, kot tudi glede na to, da sem še kar pri moči, in predvsem zaradi tega, ker bi znale moje dolgoletne izkušnje v tem primeru nepredvidljive situacije priti prav zaposlenim v javnem sektorju, sem se odločil za ponovno kandidaturo". "Jemljem jo skrajno resno in sem pripravljen vse, kar znam in zmorem, dati v to, da bomo zaposlenim v tej državi, še posebej v javnem sektorju, ohranili dostojno življenje in naredili tudi kakšen korak naprej, če bo le mogoče," je dodal. Napoveduje sicer težji mandat, v katerem "bomo v veliki meri, se bojim, branili doseženo in poskušali nevtralizirati neoliberalne tendence".

FOTO: Aljoša Kravanja

Štrukelj je dejal, da ne morejo prezreti svetovnega dogajanja, pa tudi v Sloveniji je po volitvah situacija nepredvidljiva, zato so zaskrbljeni, kaj se bo zgodilo s socialno državo. Tako tudi z danes sprejeto resolucijo sporočajo, da bodo branili vse tiste elemente, ki pomenijo solidarnosti in ohranjajo v ustavi opredeljeno socialno državo. Cilj resolucije pa je po Štrukljevih besedah sklenitev socialnega sporazuma, ki bi ohranil ključne elemente, ki Slovenijo postavljajo visoko med državami po kakovosti življenja.

Glavna področja