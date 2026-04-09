Slovenija

Štrukelj ponovno izvoljen za predsednika konfederacije sindikatov javnega sektorja

Ljubljana, 09. 04. 2026 16.23 pred 19 dnevi 3 min branja 34

Avtor:
STA
Sviz pripravlja protestni shod

Dosedanji predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj je bil na kongresu ponovno izvoljen za predsednika. Sprejeli so tudi resolucijo za socialno in solidarno Slovenijo, s katero med drugim nasprotujejo socialni kapici, zniževanju davkov, posegom v plačni sistem in privatizaciji javnih storitev.

Štruklja, ki je bil edini kandidat za predsednika za naslednja štiri leta, so delegati kongresa izvolili s 94 glasovi za in osmimi proti. Resolucijo za socialno in solidarno Slovenijo so sprejeli soglasno.

Na kongresu pred štirimi leti je Štrukelj, ki konfederacijo neprekinjeno vodi od njene ustanovitve leta 2006, sicer napovedal, da je aktualni mandat njegov zadnji, a si je v zadnjem času premislil in znova kandidiral. Pred današnjim kongresom je za medije dejal, da je takrat mislil resno, "glede na spodbude, ki sem jih prejemal od kolegov in kolegic iz sindikatov, kot tudi glede na to, da sem še kar pri moči, in predvsem zaradi tega, ker bi znale moje dolgoletne izkušnje v tem primeru nepredvidljive situacije priti prav zaposlenim v javnem sektorju, sem se odločil za ponovno kandidaturo".

"Jemljem jo skrajno resno in sem pripravljen vse, kar znam in zmorem, dati v to, da bomo zaposlenim v tej državi, še posebej v javnem sektorju, ohranili dostojno življenje in naredili tudi kakšen korak naprej, če bo le mogoče," je dodal. Napoveduje sicer težji mandat, v katerem "bomo v veliki meri, se bojim, branili doseženo in poskušali nevtralizirati neoliberalne tendence".

Štrukelj si je v zadnjem času premislil in znova kandidiral.
Štrukelj si je v zadnjem času premislil in znova kandidiral.
FOTO: Aljoša Kravanja

Štrukelj je dejal, da ne morejo prezreti svetovnega dogajanja, pa tudi v Sloveniji je po volitvah situacija nepredvidljiva, zato so zaskrbljeni, kaj se bo zgodilo s socialno državo. Tako tudi z danes sprejeto resolucijo sporočajo, da bodo branili vse tiste elemente, ki pomenijo solidarnosti in ohranjajo v ustavi opredeljeno socialno državo. Cilj resolucije pa je po Štrukljevih besedah sklenitev socialnega sporazuma, ki bi ohranil ključne elemente, ki Slovenijo postavljajo visoko med državami po kakovosti življenja.

Glavna področja

Generalna sekretarka konfederacije Martina Vuk pa je pred kongresom dejala, da želijo prihodnji vladi oziroma koaliciji z resolucijo sporočiti, kaj pričakujejo v naslednji koalicijski pogodbi.

"Pred novim mandatom povsem jasno povemo, proti čemu smo," je pojasnil Štrukelj. Dodal je, da so proti zniževanju davkov, kar napovedujejo nekatere politične stranke, da so proti socialni kapici, ki bi najbogatejšim omogočila, da prispevajo manj, ter da kategorično nasprotujejo vsakemu posegu v plačni sistem, "pa naj gre za spremembe terminov, ko se zvišujejo plače, ali za napovedi, da bi se posamezni deli izvzeli iz enotnega plačnega sistema".

Prav tako ne bodo pristali na razgradnjo zdravstvene reforme, ki je šla po njihovi presoji v pravo smer, in sicer v utrjevanje javnega zdravstva, saj bi to pomenilo poglabljanje razlik v državi. Podpirajo tudi dolgotrajno oskrbo, ki ima sicer številne težave. "Pripravljeni smo se pogovarjati, ampak hkrati se bomo pripravljali tudi na to, da bomo šli na ceste, če bo to potrebno," je napovedal Štrukelj.

Na današnjem kongresu so zaznamovali tudi 20-letnico delovanja konfederacije. Štrukelj je ocenil, da je v teh letih postala eden ključnih faktorjev, ki vplivajo na ekonomske in socialne politike v državi. To je med drugim prikazala s splošno stavko v javnem sektorju leta 2013, "kjer smo dokazali, da smo tudi operativno sposobni".

Delegate na kongresu sta med drugim pozdravila tudi predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko in predsednik konfederacije Pergam Jakob Počivavšek. Zorko meni, da je konfederacija pomembno vplivala na raven pravic in kakovost življenja v državi. Počivavšek je poudaril njen pomen v okviru socialno-ekonomskega sveta in izrazil zadovoljstvo, da so sindikalne centrale dobro sodelujejo.

Branimir Štrukelj sindikat javnega sektorja socialna država resolucija
KOMENTARJI34

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

planinec123
10. 04. 2026 20.01
Katastrofa. Zgodovinar sindikalist: adijo, pamet!
zmerni pesimist
10. 04. 2026 13.04
Če ni še vojska ne more vzeti treba bo zategniti pas vsaj ju
Smuuki
10. 04. 2026 12.33
Že pripravlja vse potrebna opravila za štrajk za slučaj desne vlade. Ne bo se obotavljal.
Lenart Čaubi
10. 04. 2026 10.33
A je ta funkcija volenterska,da se je tako grebel za njo.
Uroš
10. 04. 2026 09.56
zdaj pridejo desni in bo treba spet drek mešat
brezveze13
10. 04. 2026 09.46
kučan zetek še kar pod vplivom tasta, ta se ne bo nikoli osamosvojil in vedno zgaga v luči komunizma
zibertmi
10. 04. 2026 09.07
ja težko delo vas čaka-sindikalisti,če vlado sestavi janez.me zanima kako boste postopali.ne bo višanja plač,ne bo božičnice,navse h področjih ,ne samo v šolstvu.spomnimo se gasilcev,ki so svoje zahteve podali pred 7 leti v janševi vladi
patogen
10. 04. 2026 10.10
Če bo na oblasti levičar, potem tudi davčne osnove za pobiranje davkov ne bo. Kot je bilo v jugi proti koncu,...
KVAJSTABO
10. 04. 2026 08.54
Tale pijavka se ne misli počasi podrzati stran???
kita 1111
10. 04. 2026 08.40
Štrudlu je levica obljubila večje plače za šolnike ,če bodo ostali na vladi seveda v to niso vključene čistilke in kuharice katere dobijo plače od občin
patogen
10. 04. 2026 08.33
Dolžina kariere tegale se bliža že dolžini kariere Broz Tita. Je bil kakšen prigovor na njegovo izvolitev? Takoj je pohitel že včeraj z grožnjo, da če ne bo pernati Levičar PV, bo šel na ulice. Kot je to storil 2016 na ljubljanskem velkom partiju za migrante. Ko je pozival naj se migranti nastanijo po Sloveniji in stal skupaj s Fajonko in Kučanom na odru. Migranti so interes učiteljskih sindikatov...
KVAJSTABO
10. 04. 2026 08.54
A ni on od Kučnika zet? A je bil, a je še, ne vem???
patogen
10. 04. 2026 09.33
Bil.
kita 1111
10. 04. 2026 08.04
Največji parazit javnega sektorja
Lenart Čaubi
10. 04. 2026 08.03
Kolikokokrat se je Štrukla zavzel za J plačilni razred(hišniki,kuharice,čistilke)brez njih tudi v prosveti ne bi laufalo.Njegov operandi je stara Kučanova škola,ki se ve na čem bazira.
Kostorog
09. 04. 2026 21.41
Najbrž ne dobi minimalca, da je tako vztrajen.
M_teoretik
09. 04. 2026 21.17
Pa glih sem hotu vn iz Sindikata k cel mandat nč ne protestirajo. Ampak zgleda, da boj(m)o nadoknadili, če bo kdo kakšno pipico zašraufal!?
ap100
09. 04. 2026 21.12
trideset let na istem delovnem mestu pa je še 4 leta dobil in to v sindikatih
jutri bolje bo
09. 04. 2026 20.16
Brez Štruklja in Kučana, dajte no, propademo.
Smuuki
10. 04. 2026 08.23
Brez njiju bi bil svet lepši. Zagotovo
Kviz
09. 04. 2026 20.12
Bom še enkrat omenil. "Se je vrgel po bivšem tastu",čeprav mu fizično ni nič podoben.
M1111
09. 04. 2026 19.03
69 let ima, kaj v državi res nimamo mlajšega sposobnega sindikalista?
Valkidžija
09. 04. 2026 20.11
Od polnega korita še noben čunek ni šel sam od sebe.
Smuuki
10. 04. 2026 08.25
Pri levih so privilegiji dedni. Funkcije gredo po priimkih iz roda v rod. Nagrado ki jo je dobil oče deduje sin (polič 2800€ mesečno)
zibertmi
09. 04. 2026 18.12
če pridejo desni boste imeli veliko dela
ivo105
09. 04. 2026 18.04
Pravi borec za tisoče lenih javnih usluzbencev z 30% delovno stelorilnostjo!
