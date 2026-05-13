Štrukelj: To je odmik od socialne države, Cvar: Prvi korak na poti k razvoju

Interventni zakon nas obrača proti vzhodu, meni predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj. "Principi, ki jih zagovarja ta izrazito neoliberalna nagnjenost, posege v kakovostno javno zdravstvo, uveljavljanje kapice, ki omogoča bogatejšim višje plače in nič ne prispeva k razvoju Slovenije, ta trditev je naravnost absurdna," je dejal Štrukelj. "In pa tudi velike razlike med prebivalstvom, zlasti poudarjanje prekarnih oblik zaposlovanja, ki so v vzhodni Evropi izrazito v porastu in so izrazito visoke, nas pelje stran od socialne države, ki pa je princip skandinavskih držav, zahodne Evrope in vključene družbe. To je korak nazaj, ne naprej," je bil jasen predsednik sindikatov.

"Samo močno gospodarstvo lahko določi dobro delujočo socialno državo," pa meni predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. "Za razvoj je treba nekaj narediti in če smo bili v preteklih letih na poti razvoja teptani, zakoni so bili zgolj obremenitve za gospodarstvo, je interventni zakon prvi korak na poti k razvoju in želimo si, da bodo naši zaposleni imeli višje plače. To je razbremenitev plač v korist višjega neto izplačila, pa tudi administrativne obremenitve, ki jih je preveč. To govori že cela Evropa in vsi želimo, da bomo več časa delali, kot se posvečali administrativnim obveznostim," je poudaril in dodal, da tisti, ki trdijo, da to povzroča tako veliko obremenitev državnega proračuna, so ravno tisti, ki so to luknjo povzročili.

Štrukelj je poudaril, da bo luknja povzročena ravno s tem zakonom: "Približno ena milijarda, kolegi živijo v vzporednem svetu, govorijo, da je to pol milijarde, nihče pa tega ne more dokazati." Po njegovem so izpustili med drugim učinke na pokojninsko blagajno, ki jih je direktor pokojninskega zavoda ocenil na 640 milijonov evrov: "To se pravi ena pokojnina v višini 850 evrov za vsakega upokojenca ali 7-odstotni dvig vseh pokojnin v državi - to bo luknja, ki bo povzročena v pokojninski blagajni." Poudarja, da v zakonu ni ničesar razvojnega, ampak da zgolj povečuje razlike. Lansko leto so bili dobički slovenskih podjetij najvišji, je prepričan. "Zaradi pohlepa želijo še nekaj več," je še poudaril.

Cvar pa meni, da sindikalni strani in vladi v odhajanju matematika ne gre najbolje, kar je po njegovih besedah pokazala že plačna reforma za povišanje plač v javnem sektorju: "Bi morali porabiti kakšno milijardo več, tu so se zmotili za celo milijardo. In to so seveda tisti elementi, ki ta primanjkljaj v proračunu tako izdatno višajo." Meni, da se na takšen način ne vodi države. Kar se rekordnih dobičkov podjetij tiče, pa je Štruklju svetoval, naj si natančneje pogleda podatke: "Poglejte si te podatke natančno, ker imamo v tej verigi gospodarstva nekatere člene, ki lahko počijo vsak čas. To so panoge, na katere je treba gledati: elektrodistribucija, zavarovalništvo, bančništvo ..."

"Samostojni podjetniki so tudi na rekordnih dobičkih," je pripomnil Štrukelj. Cvar pa je ob tem trdil, da je vzel podatke iz konteksta.