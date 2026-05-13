Slovenija

Štrukelj: To je odmik od socialne države, Cvar: Prvi korak na poti k razvoju

Ljubljana, 13. 05. 2026 06.05 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Blaž Cvar in Branimir Štukelj

Naša dolžnost je, da ubranimo socialno državo pred razkrojem, menijo sindikati, ki so začeli zbirati 2500 podpisov, potrebnih za naknadni zakonodajni referendum o interventnem zakonu o razvoju Slovenije, ki je slovensko politiko spet razdelil na dva dela. Slovenija je na križišču, kjer se bo izbralo, ali bo prevladala moč kapitala ali moč ljudstva, smo lahko slišali na tiskovni konferenci sindikatov, ko so napovedali referendum, eden glavnih očitkov pa je, da je bil zakon sprejet brez socialnega dialoga. Prav nasprotno pa delodajalske organizacije menijo, da je interventni zakon korak v pravo smer, ki bo omogočil razvojni preboj države in bo koristil tako gospodarstvu kot vsem prebivalcem Slovenije, saj jih razbremenjuje. Zato pričakujejo, da zakon ne bo deležen zavajajočih trditev in ovir pri njegovi uveljavitvi. Kaj nas torej čaka, bo na koncu odločilo ustavno sodišče.

Interventni zakon nas obrača proti vzhodu, meni predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj. "Principi, ki jih zagovarja ta izrazito neoliberalna nagnjenost, posege v kakovostno javno zdravstvo, uveljavljanje kapice, ki omogoča bogatejšim višje plače in nič ne prispeva k razvoju Slovenije, ta trditev je naravnost absurdna," je dejal Štrukelj. "In pa tudi velike razlike med prebivalstvom, zlasti poudarjanje prekarnih oblik zaposlovanja, ki so v vzhodni Evropi izrazito v porastu in so izrazito visoke, nas pelje stran od socialne države, ki pa je princip skandinavskih držav, zahodne Evrope in vključene družbe. To je korak nazaj, ne naprej," je bil jasen predsednik sindikatov.

"Samo močno gospodarstvo lahko določi dobro delujočo socialno državo," pa meni predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. "Za razvoj je treba nekaj narediti in če smo bili v preteklih letih na poti razvoja teptani, zakoni so bili zgolj obremenitve za gospodarstvo, je interventni zakon prvi korak na poti k razvoju in želimo si, da bodo naši zaposleni imeli višje plače. To je razbremenitev plač v korist višjega neto izplačila, pa tudi administrativne obremenitve, ki jih je preveč. To govori že cela Evropa in vsi želimo, da bomo več časa delali, kot se posvečali administrativnim obveznostim," je poudaril in dodal, da tisti, ki trdijo, da to povzroča tako veliko obremenitev državnega proračuna, so ravno tisti, ki so to luknjo povzročili.

Štrukelj je poudaril, da bo luknja povzročena ravno s tem zakonom: "Približno ena milijarda, kolegi živijo v vzporednem svetu, govorijo, da je to pol milijarde, nihče pa tega ne more dokazati." Po njegovem so izpustili med drugim učinke na pokojninsko blagajno, ki jih je direktor pokojninskega zavoda ocenil na 640 milijonov evrov: "To se pravi ena pokojnina v višini 850 evrov za vsakega upokojenca ali 7-odstotni dvig vseh pokojnin v državi - to bo luknja, ki bo povzročena v pokojninski blagajni." Poudarja, da v zakonu ni ničesar razvojnega, ampak da zgolj povečuje razlike. Lansko leto so bili dobički slovenskih podjetij najvišji, je prepričan. "Zaradi pohlepa želijo še nekaj več," je še poudaril.

Cvar pa meni, da sindikalni strani in vladi v odhajanju matematika ne gre najbolje, kar je po njegovih besedah pokazala že plačna reforma za povišanje plač v javnem sektorju: "Bi morali porabiti kakšno milijardo več, tu so se zmotili za celo milijardo. In to so seveda tisti elementi, ki ta primanjkljaj v proračunu tako izdatno višajo." Meni, da se na takšen način ne vodi države. Kar se rekordnih dobičkov podjetij tiče, pa je Štruklju svetoval, naj si natančneje pogleda podatke: "Poglejte si te podatke natančno, ker imamo v tej verigi gospodarstva nekatere člene, ki lahko počijo vsak čas. To so panoge, na katere je treba gledati: elektrodistribucija, zavarovalništvo, bančništvo ..."

"Samostojni podjetniki so tudi na rekordnih dobičkih," je pripomnil Štrukelj. Cvar pa je ob tem trdil, da je vzel podatke iz konteksta.

Celoten pogovor si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
To se zgodi, kadar pravljice bere očka
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
Jadranski dragulj, ki ga Američani postavljajo ob bok najlepšim mediteranskim otokom
Dnevni horoskop: Device bodo iskrene, strelci pa nemirni
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Ženstveno krilo, ki ga morate imeti v svoji omari
Prometna nesreča ji je rešila življenje. V možganih ženske so odkrili tumor velikosti žogice za golf
Bi lahko umetna inteligenca odkrila bolezen leta pred zdravniki? Presenetljiv preboj na področju zdravljenja raka
Ste vedeli, da se epilepsija lahko razvije po 40. letu?
Kdaj trebušna bolečina zahteva takojšnjo zdravniško pomoč
Za stanovanje v Splitu ponujata do 2500 evrov na mesec – njuna zahteva je razdelila javnost
Njihov okus je brutalen – in vedno drag
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Moja 'šibkost' so heteroseksualne ženske: Zvezdnica presenetila z izjavo
V trgovini vsi počnemo isto napako: ta test je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Ta "lenobna sarma" je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Sanjski moški
Blanca
