Štrukelj: Zadnji protikoronski paket je bil talec arogance oblasti

Predstavniki sindikalnih central, ki so prejšnji teden že drugič v mesecu dni zapustili sejo Ekonomsko-socialnega sveta, so opozorili na slabšanje socialnega dialoga. Pričakujejo, da jih bo vlada povabila k usklajevanju zakonodajnih predlogov, da bo na sejah ESS prisoten pristojni minister in da se bo spoštovalo dogovorjeno.

"Lahko razumemo, da je situacija, v kateri je Slovenija, težka. Gotovo so to razmere, ki narekujejo hitro ravnanje in pripravo zakonov in ukrepov, vendar smo ocenili, da so šle stvari predaleč," je dejala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič. Če je pri prvih štirih protikoronskih zakonih, ki so se usklajevali v veliko težjih razmerah, potekal socialni dialog, ki sicer ni bil najboljši, tega pri petem po njenih besedah ni bilo. "Težko rečemo, da se je usklajeval, saj je usklajevanje potekalo 22 ur in ni bilo končano, rešitve niso bile usklajene med socialnimi partnerji, zakon, ki je ugledal luč, pa ni zakon, ki je bil usklajevan na ESS," je poudarila Jerkičeva. Po njenih besedah je nato vlada z vložitvijo predloga zakona o demografskem skladu "šla čez vsa pravila o socialnem dialogu", saj se o njem sploh niso usklajevali, čeprav ne gre za interventni zakon.

Po njenih besedah sindikalne centrale opažajo, da ni več spoštovanja socialnega partnerstva. "Minister za delo Janez Cigler Kralj to sicer kdaj omeni, vendar si v zadnjem mesecu ni vzel časa za pogovor, na sejo ESS ga ni bilo in v takih razmerah nismo pripravljeni ponujati alibija za zakonodajo, ki se sprejema ali se še bo sprejemala," je dejala Jerkičeva, ki računa na to, da se bo to v prihodnje spremenilo. Vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukeljse je strinjal, da je vprašanje socialnega dialoga ključno, zato sindikati ne bodo pristali na to, da ga vlada s svojim delovanjem demontira. "Jasno je, da je treba boj za ohranitev socialnega dialoga in partnerstva obdržati. Gre za eno temeljnih pridobitev zahodnoevropskega principa participativne demokracije po drugi svetovni vojni," je ocenil. V zadnjih tednih so se stvari po njegovih ocenah stopnjevale, zadnji protikoronski paket je bil "talec arogance oblasti, ki je presojala, o čem se lahko pogajamo in kaj od dogovorjenega bo spoštovala".

K nadaljevanju socialnega dialoga je pozval tudi predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, ki meni, da bi moral biti na petkovi seji ESS prisoten tudi minister za delo. Namesto njega se je seje sicer udeležil državni sekretar Cveto Uršič. "Minister bi moral biti prisoten pri obravnavi tako pomembne točke, kot je vprašanje stanja socialnega dialoga v Sloveniji. Že od usklajevanja prvega protikoronskega zakona opozarjamo na slabšanje socialnega dialoga, v zadnjem času pa se ta še slabša. V javnem sektorju socialnega dialoga v zadnjih treh mesecih sploh ni," je dejal. Po njegovih besedah so sicer v preteklosti socialni partnerji zakonodajne predloge usklajevali tudi že po tem, ko so bili ti v zakonodajnem postopku, vendar se je to dogajalo takrat, kadar so se o tem dogovorili in je obstajala zaveza, da bodo dogovorjene rešitve upoštevane. Vlado je zato pozval, naj preide od besed k dejanjem, naj omogoči enakopraven socialni dialog in spoštuje pravila, h katerim se je zavezala. "Pričakujemo, da se bo naslednje seje udeležil tudi minister za delo," je sklenil.