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Slovenija

Štrukelj: Zakon koristi bogatim, Trobiš: Sindikati nasprotujejo nižjemu DDV

Ljubljana, 04. 08. 2026 20.59 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Trobiš in Štukelj

Sindikati lahko začnejo zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustavno sodišče je namreč razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti referenduma in tako odprlo pot do ljudskega odločanja. Sindikati odločitev pozdravljajo kot zmago demokracije, saj je po njihovem zakon šel v napačno smer in ne ohranja socialne države. Iz vrst gospodarstva pa opozarjajo na izgubljene priložnosti za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva zaradi neuveljavitve zakona.

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je za oddajo 24UR ZVEČER dejal, da je odločitev ustavnega sodišča tudi dolgoročno zelo pomembna. "Kajti ta tehnika omnibusov je očitno zdaj postala problematična. In prav je tako, ker so zakonodajalci zlorabljali to tehniko za to, da so noter dajali stvari, ki notri ne pašejo," je poudaril.

Na vprašanje voditelja, ali se strinja s to razlago te odločitve ustavnega sodišča, pa je predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš dejal, da so v bistvu nadaljevali to, kar je počela prejšnja vlada. "Kar pomeni, da so tudi z omnibus zakonom preprečili določen referendum, ki ga glede na božičnice in izplačilo tega, kar so zapakirali v paket, tudi ni bilo možno potem izpeljati." Priznava sicer, da je omnibus zakon "mogoče malo ponesrečen": "Ne vidim pa nobenega težkega, nobenega škodljivega elementa v tem zakonu. Zaradi tega se tudi čudim, da sindikati prav tukaj, ko se znižuje DDV, da nekdo plačuje manj, nasprotujejo, tako da v bistvu ne morem tega čisto razumeti."

Hkrati meni, da je za zbiranje podpisov nastala cela propaganda: "Sam sem bil nagovorjen k tem podpisom in tam so mi v bistvu obrazložili, da gre tukaj za zakon za bogate, da v bistvu škodimo s tem zakonom samo socialni državi. Tako da v bistvu tisti, ki so zbirali podpise, sploh niso vedeli vsebinsko, za kaj gre."

"Kar se pa tiče teh trditev, je pa povsem očitno, da zakon recimo ima tako drastičen ukrep, kot je prenehanje delovnega razmerja oziroma prisilna upokojitev," pravi Štrukelj. Zatrjuje, da je glede znižanja DDV na to že odgovarjal minister Šircelj: "Ki je povedal, da se cene živil zaradi tega ne bodo znižale, ker to poznamo s Hrvaške, kjer se to ni zgodilo in je to neumnost. Tako da to so demagoški argumenti."

Hkrati meni, da so zraven napadene nekatere ključne stvari, ki smo jih v Sloveniji živeli 30 let – po njegovih besedah je to solidarnost v obeh ključnih sistemih, to je v pokojninskem in zdravstvenem. Prepričan je, da zakon samo bogatim zvišuje plače: "Nobenih neto plač ne bo dvignil in tudi nobenega razvoja ne bo iz tega zakona, ker ne more biti."

"Gospod Štrukelj, živim tik ob meji z Italijo, kjer imajo znižan davek. Veste, kdo se tam kopiči pred trgovinami? Slovenci, ki kupujejo v Italiji zaradi nižjih cen," pa zatrjuje Trobiš. "Ja, in Italijani, ki hodijo na to stran," odgovarja Štrukelj, a Trobiš vztraja, da jih v naših trgovinah ne vidi.

Kako se je burna razprava nadaljevala, si poglejte v zgornjem videoposnetku!

referendum interventni zakon podpisi soočenje

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