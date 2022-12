Štrukelj: Zaradi podcenjujočega odnosa vlade januarja protestni shod

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj je opozoril na neenak odnos vlade do stavkovnih zahtev v vzgoji in izobraževanju v primerjavi z odnosom do zaposlenih v zdravstvu. "Obe splošni stavki, tako v zdravstvu kot šolstvu, je ta vlada podedovala, z zaposlenimi v zdravstvu je že sklenila stavkovni sporazum in ga parafirala, medtem ko se z nami resna pogajanja sploh še niso začela, čeprav vsi, tudi vladni podatki kažejo na to, da so zaostanki pri vrednotenju dela v vzgoji in izobraževanju dramatični," je poudaril.

Podcenjujoč odnos vlade do stavke je po navedbah Štruklja pri članstvu Sviza povzročil izrazito nezadovoljstvo, ker so podobno izkušnjo s podcenjujočim odnosom do pedagoškega dela doživeli že pri prejšnji vladi.

S protestnim shodom, ki bo v soboto, 14. januarja, na ljubljanskem Prešernovem trgu, želijo tako po besedah Štruklja izraziti skrajno nezadovoljstvo s podcenjujočim odnosom oblasti do njihovega dela. "Odgovorno in zahtevno delo z otroki je namreč povsem razvrednoteno, povprečna plača pomočnice vzgojiteljice je bistveno nižja od povprečnih plač zaposlenih na delovnih mestih, za katera je zahtevana enaka izobrazba. Ko se bo januarska minimalna plača dvignila, bo pa pet ali šest plačnih razredov pod minimalno plačo," je pojasnil.