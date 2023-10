Štrukelj zavrača očitke ministrstva o odgovornosti za nesklic pogajanj

Na ministrstvu za javno upravo so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili, da seja pogajalske skupine danes ni bila odpovedana, saj niti ni bila sklicana. "V skladu s poslovnikom o vodenju pogajanj sejo pogajalske komisije sklicujeta izmenično sindikalna in vladna pogajalska stran. Glede na dosedanji potek pogajanj je pristojnost za sklic naslednje seje pogajalske komisije na strani vodje pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja," so navedli.

Po Štrukljevih besedah pa vlada tu "zaskrbljujoče zavaja" in uporablja "prijeme, ki niso povsem korektni". Potrdil je, da pogajanja sklicujejo izmenično, da pa vabila vedno pošlje vlada in pri tem podpiše ali njega ali vodjo pogajalske skupine dela sindikatov Jakoba Počivavška ali ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik.

Tokrat je bil za podpis na vrsti on, je pojasnil v odgovoru na vprašanje na novinarski konferenci reprezentativnih sindikalnih central o stališčih do napovedanih vladnih ukrepov. Zato je v četrtek poklical na ministrstvo za javno upravo in vprašal, zakaj še ni vabila in zakaj se ne usklajujejo o dnevnem redu, kar je sicer tudi eden od dogovorov. Pojasnili so mu, da v ponedeljek pogajanj ne bo, ker je vladna stran očitno ocenila, da ni pripravljena na njih, je dejal. Tako je zavrnil očitke o svoji odgovornosti in dodal, da ima laž kratke noge.

Kot je dodal Počivavšek, je tudi sam preverjal in izvedel, da vladna stran še ni pripravljena na pogajanja. Strinja se, da je današnji omenjeni manever vladne strani nekorekten.

Štrukelj: Vlada mora presoditi, ali lahko ministrica še ustrezno vodi pogajanja

Glede petkovih navedb ministrice, da se je pripravljena umakniti kot glavna pogajalka s sindikati javnega sektorja, če bi bila ona ovira za to, da do dogovora z njimi ne pride, je Štrukelj dejal, da je to vprašanje za vlado. Vlada mora po njegovih besedah presoditi, ali ministrica še lahko ustrezno vodi pogajanja ali ne. Zatrdil je, da se oni lahko pogovarjajo s komer koli in da se načeloma ne mešajo v kadrovanje na vladni strani.