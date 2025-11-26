Svetli način
Slovenija

Strupena invazivna drevesa v Fiesi: velika akcija odstranjevanja

Ljubljana , 26. 11. 2025 13.20 | Posodobljeno pred 55 minutami

A.K.
15

V Fiesi se je v zadnjem desetletju razrasel veliki pajesen. Gre za invazivno strupeno rastlino, ki povzroča alergije in vnetje srčne mišice. Zato so te dni ta drevesa odstranjevali, nadomestili pa jih bodo z avtohtonimi medonosnimi drevesnimi vrstami z veliko krošnjo, kot so koprivovec, črni gaber, alepski bor, mandljevec, je sporočil župan Pirana Andrej Korenika.

Veliki pajesen, ki se je v zadnjih desetletjih razrasel v Fiesi, je na seznamu po Uredbi o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanj veljajo najstrožji ukrepi. Prepovedano ga je vnašati v Evropsko unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali ga izpustiti v okolje. Gre za strupeno rastlino, ki povzroča alergije in vnetje srčne mišice, zato Sektor za biotsko raznovrstnost Ministrstva za naravne vire in prostor zahteva popolno odstranitev teh dreves iz nasadov, pojasnjuje Korenika. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pobudo za odstranitev velikega pajesna in nekaterih drugih dreves, ki so že dosegla svojo fiziološko starost in zaradi slabega stanja predstavljajo nevarnost za okolico, je v okviru priprave projekta ozelenitve Fiese predlagala Civilna iniciativa Piran Pirano, ki je ugotovila, da je večina dreves nevarnih in jih bo potrebno odstraniti ter zamenjati z novimi drevesi. 

Vrsta je na seznamu po Uredbi o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Evropsko unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje. 

Analizo stanja dreves v Fiesi oziroma celoten popis dreves in označitev dreves za odstranitev je izvedel Abakkum, Zavod za krajino, kulturo in umetnost. Za projekt je občina pridobila tudi pozitivno naravovarstveno mnenje Zavoda za varstvo narave in soglasje Direkcije Republike Slovenije za vode – sektorja območja jadranskih rek z morjem.

Odstranjena drevesa bomo nadomestili z avtohtonimi medonosnimi drevesnimi vrstami z veliko krošnjo, kot so koprivovec, črni gaber, alepski bor, mandljevec ... Odstranitev nevarnih dreves so z vso potrebno previdnostjo, ki jo zahteva ravnanje s strupenim velikim pajesnom, izvedli delavci podjetja Hartis, d.o.o., je še sporočil župan Pirana. 

fiesa veliki pajesen
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
daiči
26. 11. 2025 14.36
Motorke v roke pa gasa
ODGOVORI
0 0
periot22
26. 11. 2025 14.35
Najprej bi bilo treba odstraniti zanič župane ki delajo samo škodo naravi in ljudem, čisto vsako drevo je dobrodošlo za senco poleti, pohlepne, skorumpirane župane pa odstraniti!!!!!!!!
ODGOVORI
0 0
galop
26. 11. 2025 14.22
+2
50 let niso nikogar motila ,sedaj so pa nevarna...najbolje da sončne celice postavijo namesto njih da bomo "ekološki"
ODGOVORI
3 1
E.Nigma
26. 11. 2025 14.18
-1
V Mb v Mestne parku so tudi samo 400 letna drevesa imela lubadarja pa jih je bilo potrebno podreti. In to se takšne, ki jih lubadar sploh ne napada ampak so ga kljub vsemu imele.
ODGOVORI
0 1
galeon
26. 11. 2025 14.08
+3
Neverjetno. Do zdaj ni bilo nič narobe Povejte raje, da vas motijo pri obnovi ostalega dela plaže.
ODGOVORI
5 2
vkp
26. 11. 2025 13.58
+4
JAVNA IZJAVA o zavajajoči komunikaciji župana Občine Piran glede posegov v Fiesi Na podlagi javne objave župana Občine Piran g. Andreja Korenike o odstranjevanju dreves v Fiesi ter uradnega dopisa strokovnega zavoda ABAKKUM z dne 25. 11. 2025 ugotavljamo, da je bila javnost z županovo komunikacijo zavedena. Župan je v svoji objavi ustvaril vtis, da je obseg odstranjevanja dreves ter označevanje dreves za posek strokovno utemeljil in izvedel zavod ABAKKUM. To ne drži. Zavod ABAKKUM je v svojem uradnem dopisu izrecno navedel, da: ni sodeloval pri odločanju o obsegu poseka, ni podal projektnih rešitev, ni odobraval enkratnega ali obsežnega odstranjevanja dreves, njegov elaborat pa jasno zahteva postopnost, celovito analizo in nadomestno zasaditev. Kljub temu je župan selektivno povzemal strokovne podlage in jih uporabil za legitimizacijo politične odločitve o poseku, s čimer je ustvaril napačno predstavo o vlogi strokovnega zavoda ter neupravičeno preusmeril odgovornost. Takšno ravnanje pomeni zavajajočo javno komunikacijo in resen problem politične odgovornosti. Gre za primer, ko je bila avtoriteta neodvisne strokovne institucije uporabljena kot krinka za izvajanje odločitev, ki niso bile strokovno potrjene v obsegu, kot ga želi prikazati župan. Od župana Občine Piran pričakujemo: javno pojasnilo in popravek zavajajoče izjave, jasno ločitev med strokovnimi podlagami in političnimi odločitvami, prevzem odgovornosti za netočno obveščanje javnosti. Javna uprava ne sme temeljiti na selektivni resnici, temveč na transparentnem, poštenem in preverljivem komuniciranju z občani.
ODGOVORI
4 0
Spemanjenapolno
26. 11. 2025 13.57
+2
Ravno zadnjič sem bral o tem velikem pajesnu kako je problematičen za kmetijstvo v ZDA in kako strog nadzor imajo v zvezi s to vrsto
ODGOVORI
2 0
Spemanjenapolno
26. 11. 2025 14.00
+2
oz za urbana okolja zaradi njegovih korenin
ODGOVORI
2 0
vkp
26. 11. 2025 13.55
+1
V znanstveni literaturi in toksikoloških poročilih o Ailanthus altissima so opisani: kontaktni dermatitis, alergijske reakcije, draženje dihal, glavobol, slabost, omotica (pri izpostavljenosti sokovom med odstranjevanjem), kardiotoksični učinki pri zaužitju (padci krvnega tlaka, motnje ritma). ❗ Nobena uradna toksikološka študija NE navaja, da bi mleček, cvetni prah ali sok velikega pajesena povzročal miokarditis.
ODGOVORI
1 0
Deathstar
26. 11. 2025 13.43
+1
Nobenega ni motilo 20 let, otroci so bili veseli ker so lahko plezali po njih.... zdej se je pa en manglc najdu in štilerca bo zapela....
ODGOVORI
4 3
vkp
26. 11. 2025 14.11
je že pela
ODGOVORI
0 0
vkp
26. 11. 2025 14.12
je že pela, vse je po tleh
ODGOVORI
0 0
Hugh_Mungus
26. 11. 2025 14.12
-1
Zgolj zato, ker za zdravstvene težave ti nisi slišal, še ne pomeni da jih ni bilo
ODGOVORI
0 1
