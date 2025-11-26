Strupena invazivna drevesa v Fiesi: velika akcija odstranjevanja

Veliki pajesen, ki se je v zadnjih desetletjih razrasel v Fiesi, je na seznamu po Uredbi o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanj veljajo najstrožji ukrepi. Prepovedano ga je vnašati v Evropsko unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali ga izpustiti v okolje. Gre za strupeno rastlino, ki povzroča alergije in vnetje srčne mišice, zato Sektor za biotsko raznovrstnost Ministrstva za naravne vire in prostor zahteva popolno odstranitev teh dreves iz nasadov, pojasnjuje Korenika.

Pobudo za odstranitev velikega pajesna in nekaterih drugih dreves, ki so že dosegla svojo fiziološko starost in zaradi slabega stanja predstavljajo nevarnost za okolico, je v okviru priprave projekta ozelenitve Fiese predlagala Civilna iniciativa Piran Pirano, ki je ugotovila, da je večina dreves nevarnih in jih bo potrebno odstraniti ter zamenjati z novimi drevesi.

Vrsta je na seznamu po Uredbi o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Evropsko unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.

Analizo stanja dreves v Fiesi oziroma celoten popis dreves in označitev dreves za odstranitev je izvedel Abakkum, Zavod za krajino, kulturo in umetnost. Za projekt je občina pridobila tudi pozitivno naravovarstveno mnenje Zavoda za varstvo narave in soglasje Direkcije Republike Slovenije za vode – sektorja območja jadranskih rek z morjem.

Odstranjena drevesa bomo nadomestili z avtohtonimi medonosnimi drevesnimi vrstami z veliko krošnjo, kot so koprivovec, črni gaber, alepski bor, mandljevec ... Odstranitev nevarnih dreves so z vso potrebno previdnostjo, ki jo zahteva ravnanje s strupenim velikim pajesnom, izvedli delavci podjetja Hartis, d.o.o., je še sporočil župan Pirana.