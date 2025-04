Bi svojemu otroku kupili strupeno igračo?

Bi svojemu otroku kupili igračo, če bi vedeli, da lahko z njo zaužije tudi rakotvorne snovi? Ali snovi, iz katerih so sicer narejene teflonske posode, ali snovi, ki so že prepovedane v živilih in embalaži za živila, saj so dokazano nevarne? Tudi pri nas lahko kupite, in to brez opozoril, igrače, ki vsebujejo kancerogene snovi, hormonske motilce in druge nevarne kemikalije. Njihova vsebnost na igračah bodisi sploh ni navedena ali pa so navedene zgolj neke številke, ki jih le redko kdo lahko prepozna.

Samo lani je bilo z evropskega trga odpoklicanih več kot 600 igrač, od tega kar 249 zaradi kemijske nevarnosti. Na igračah proizvajalcu ni treba navesti, kakšna je njihova sestava, izjema so igrače, kot so na primer kompleti ličil, ki pogojno sodijo pod kozmetiko. Hkrati pa zanje veljajo pravila za igrače in ne za kozmetiko – ki je bolj regulirana. Seznam sestavin v setih ličil, ki smo jih kupili, je zelo zaskrbljujoč. Prisotna so azobarvila, nekatera med njimi tudi kancerogena, dražijo kožo, povzročajo kontaktne dermatitise, alergijo in druge težave. In to je šele začetek. Med drugim lahko vsebujejo tudi titanov dioksid, ojačevalec barv, ki je v prehrani prepovedan.

Še zdaleč niso problematična le ličila za otroke, pravi Urša Šmid iz Zveze potrošnikov Slovenije. ''Pri mehkih žogah, ki smo jih kupili, so še vedno odkrili prisotnost ftalatov, ki so že dolgo prepovedani v igračah, nitrozamini so skoraj v polovici balonov, ki so jih testirali na primer danski kolegi, gre za kancerogeno snov in tako dalje.'' Še posebej so problematične igrače, kupljene na kitajskih spletnih tržnicah. Na Danskem so analizirali 40 plastičnih igrač, ki so jih kupili na priljubljenih spletnih straneh Temu, Shein, Wish in Amazon. Vsaka peta plastična igrača je vsebovala škodljive ftalate v višjih vrednostih, kot je dovoljeno v EU. V EU je najvišja dovoljena meja vsebnosti ftalatov 0,1 odstotka celotne teže izdelka.

Marca 2024 je Evropski parlament v prejšnji sestavi potrdil zelo ambiciozne spremembe Direktive o varnosti igrač, ki so predvidevale popolno prepoved nevarnih kemikalij v igračah. Po več kot letu dni se stvari očitno premikajo. Komisija in Svet EU sta dosegla dogovor, ki med drugim predvideva prepoved kancerogenih snovi, hormonskih motilcev in kemikalij PFAS v igračah. Dogovor mora zdaj najprej uradno potrditi Svet EU, torej države članice. Slovenija bo podprla usklajeno besedilo, so nam odgovorili z zdravstvenega ministrstva. Vprašanje je, kdo in kako bo sploh to nadzoroval. Poleg tega bo prehodni rok trajal kar 54 mesecev, torej štiri leta in pol. Ta rok bo pričel teči po tem, ko bo spremembe direktive potrdil še evropski parlament in ko bo objavljena v evropskem uradnem listu. Tako bo še vsaj pet let odgovornost za to, kakšne igrače lahko v Evropi kupimo, na plečih staršev in drugih potrošnikov, ki pa znanja za to nimajo oziroma ga ne morejo imeti. Načeloma je dobro vodilo za starše to, da manj kot ima igrača materialov, bolj kot so ti naravni, manjše je tveganje. Tudi ko gre za ličenje, obstajajo alternative tveganim igračam – čim bolj naravna ličila za odrasle, ki so bolj regulirana.

