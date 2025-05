Škodljive kemikalije kar v tretjini vseh analiziranih vzorcev

V papirju za peko, zobnih nitkah in celo v obližih so potrošniške organizacije odkrile prisotnost okolju in tudi človeku nevarnih trajnih kemikalij, med katerimi so bile tudi take, ki so že prepovedane. Odkrili so jih v kar tretjini vseh analiziranih izdelkov. Zveza potrošnikov Slovenije poziva k večjemu nadzoru, medtem pa iz tujine prihajajo zaskrbljujoče raziskave o tako imenovanih strupenih koktejlih.