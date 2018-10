Smrtonosno strupenjačo ima lahko doma prav vsak

Potem ko sta se domačinki konec tedna iz oči v oči na ulici Pirana srečali z nevarno afriško rdečo pljuvajočo kobro, se poraja vprašanje, kako je pri nas, kjer hišni ljubljenčki vedno pogosteje postajajo eksotične, nevarne in tudi smrtonosne vrste živali, poskrbljeno za varnost ljudi, okolice in ne nazadnje tudi samih živali.

Mikročipiranje, odvzem DNK-vzorcev in druge metode sledljivosti so precej zahtevne in včasih neizvedljive zaradi nevarnosti ugriza, ki je lahko tudi smrtonosen.

Pri teh vrstah namreč tudi sledljivost živali in njenega izvora ni lahka naloga oziroma ni vedno mogoča: "Mikročipiranje, odvzem DNK-vzorcev in druge metode sledljivosti so precej zahtevne in včasih neizvedljive zaradi nevarnosti ugriza, ki je lahko tudi smrtonosen." V Sloveniji, kot izpostavlja Dovčeva, nimamo protistrupov za tujerodne vrste strupenjač, zato je treba tudi na tem področju postoriti še marsikaj.

"Osnovne definicije so v zakonodaji navedene, prav tako je navedeno, da mora skrbnik živali z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici," je pojasnila, a hkrati opozorila, da težava nastane takrat, ko lastnik živali ni znan.

Kot razloži prof. dr. Alenka Dovč, dr. vet. med., spec. med. ptic, malih sesalcev in plazilcev, z Inštituta za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, je področje posedovanja nevarnih živali v Sloveniji sicer zakonsko urejeno, vendar je za nevarne in strupene živali to precej skopo napisano.

Tudi Aleš Abram in Nika Leben iz društva ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo opozarjata, da bi morali v Sloveniji vzpostaviti register lastnikov strupenjač, saj so zdaj v poseben register vključeni le zainteresirani resni rejci kač.

"Trenutno strupenih in nevarnih živali ni treba prijaviti, saj je bila leta 2014 ukinjena Priloga Odredbe o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu, po kateri je bilo treba uradno prijaviti živali, med njimi tudi strupenjače." Strokovnjakinja se zato v sklopu svojega dela na tem področju trudi, da bi bili lastniki ob pridobitvi prostoživečih živali iz skupin velikih sesalcev in velikih plazilcev oziroma živali, ki izločajo strupe, dolžni prijaviti njihovo posedovanje upravnemu organu.

Kot pojasnjuje, je odgovorno lastništvo zelo širok pojem, ki ga zakonodaja ne more popolnoma pokriti, vanj pa sodijo tudi izobraževanja in splošen odnos družbe do živali, o čemer pa se vse premalo govori, je prepričana sogovornica: "O dobrem počutju in dobrobiti živali, tudi strupenjač, je bilo do zdaj premalo napisanega in dorečenega, se pa, kot zatrjuje, v zadnjem času veliko dela, saj se stroka zaveda vse večjega števila eksotičnih, med njimi tudi strupenih in nevarnih živali, ki jih imajo ljudje po domovih za svoje hišne ljubljenčke."

Dodaja, da meni, da k odgovornemu lastništvu sodi tudi profesionalen odnos do posedovanja in gojenja strupenih in nevarnih živali:"Po moji oceni bi bilo treba določiti pogoje o posedovanju takih živali, določiti starostno mejo lastništva, način predhodnega izobraževanja v primeru zelo nevarnih strupenih vrst, kot so kobre."

Lebnova in Abram potrjujeta, da trenutno obstajajo le nenapisana pravila, komu se lahko prodajajo strupenjače, a jih lahko v tujini povsem brez težav zainteresirani kupci kupijo na posebnih sejmih. Kot pojasnjujeta, so sicer v nekaterih državah, tudi v sosednji Avstriji, strupenjače prepovedane.

A odgovorni rejci niso za popolno prepoved strupenjač, saj se je izkazalo, da se v teh državah kače še vedno prodajajo na črnem trgu.

Zato je tudi po njunem mnenju izjemno pomembno, da se vse, ki si želijo strupenjač, izobrazi. Kot sta izpostavila, je oskrba strupenih kač namreč izjemno zahtevna in nevarna: "Pri vsakem čiščenju terarija je oseba v potencialni smrtni nevarnosti."