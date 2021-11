Študenti in dijaki za delo v kliničnih okoljih ne dobijo plačila, ponekod niti malice

Višino plačila za obvezno opravljanje prakse določa zakon za uravnoteženje javnih financ. Mesečna nagrada za celotno mesečno obveznost za dijake znaša 86 evrov, za študente pa 172 evrov. Regres za prehrano in povračilo stroškov pa zakon za praktikante obravnava enako kot za zaposlene. A kot bomo videli, študenti in dijaki zdravstvene nege nagrad nikoli ne vidijo, vsaj takrat ne, ko se v kliničnih okoljih usposabljajo z delom. Če delajo prek študentskega servisa, plačilo dobijo.

Kot so nam razložili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na neizplačevanje nagrad (pojasnili so samo za dijake) vpliva Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Ta določa, da srednje poklicno in strokovno izobraževanje izvajajo šole skupaj z delodajalci in opredeljuje tudi pravico dijaka na praktičnem usposabljanju z delom do nagrade v skladu s panožno kolektivno pogodbo za ustrezno dejavnost oziroma drugimi predpisi. Za področje zdravstva in socialnega varstva to področje ureja Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva.



Kot so preverili, kaj pravi ta kolektivna pogodba, smo ugotovili, da tako za dijake kot študente iz zdravstvenega in socialno-varstvenega področja ne določa nagrade. Imajo pa mladi po tej pogodbi pravico do prehrane med delom in povračila za prevoz na delo.

Na to težavo šolniki opominjajo odgovorne institucije že dlje časa. Čeprav šole spodbujajo svoje dijake in študente, da pomagajo in delajo v zdravstvenih ustanovah tudi prostovoljno, pa se jim ne zdi prav, da morajo njihovi bodoči zdravstveni delavci delati 'zastonj', če želijo opraviti obvezno usposabljanje z delom, ki je pogoj, da šolanje dokončajo.

Pripravljenost in zavezanost k prostovoljnemu delu so mladi izkazali, ko je minister za zdravje Janez Poklukar prejšnji teden spodbudil srednje šole in fakultete za zdravstveno nego, naj svoje dijake in študente napotijo v bolnišnice, kjer bodo pomagali. Bolnišnice se namreč zaradi koronske krize spopadajo s hudim pomanjkanjem in izčrpanostjo kadra. Tako fakultete kot srednje šole so nemudoma reagirale in prostovoljno priskočile na pomoč.