Študenti NTF UL skupaj z Iskro ISD v projektu CastQC odkrivajo možnosti za uporabo nove aluminijeve zlitine!

OGLAS

Cilj hackathona je bil študente postaviti pred realen izziv: razviti inovativne poslovne modele in produktne rešitve na osnovi nove zlitine QCalloy, ki nastaja v okviru projekta CastQC. Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi sklada EIT Raw Materials in v ospredje postavlja razvoj visoko zmogljivih aluminijevih zlitin z dodano kvazikristalno fazo. Te so tudi za 30% boljše z vidika določenih mehanskih karakteristik od trenutno serijsko najpogosteje uporabljenih Aluminijevih zlitin in lahko konkurirajo mehkejšim legiranim jeklom. QC zlitina tako omogoča znižanje porabe materiala, mase in posledično emisij CO. Njena prebojnost ima velik tržni potencial, še posebej ob trenutnih trendih elektrifikacije vozil, kjer je zmanjševanje teže ključen izziv.

Proces odstranjevanja nečistoč iz staljenega aluminija, pred tlačnim litjem. FOTO: Arhiv projekta CastQC icon-expand

Pri reševanju izzivov so morali študenti razmišljati izven okvirov ter se hkrati preizkusiti pri reševanju realnih izzivov industrije – kako QC zlitino vključiti v različne izdelke in aplikacije, ki bi trgu ponudile dodano vrednost. Preizkušali so različne scenarije: od uporabe v lahkih konstrukcijah za vozila in druge prometne sisteme, do potenciala v vesoljski industriji, gradbeništvu in elektronskih napravah. Študenti so pri tem preučevali ne le tehnične vidike, temveč tudi poslovne modele, trženjske strategije, logistične verige in možne ovire pri vstopu na svetovni trg.

Kalup za tlačno litje aluminija FOTO: Arhiv projekta CastQC icon-expand

Hackathon je hkrati primer dobre prakse sodelovanja med univerzo in industrijo. Na eni strani je to priložnost za znanost, da stopi iz laboratorijev in vstopi v poslovno okolje, na drugi strani pa industrija dobi vpogled v zmožnosti, znanje in sveže ideje mlade generacije strokovnjakov. Skupaj z mentorji Iskre ISD, Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja (LUI) ter Zavoda 404, so študenti iskali optimalne poti za nadgradnjo produkta, testiranje prototipov in vrednotenje končnih lastnosti zlitine.

Vlivanje ingotov zlitine QC Alloy FOTO: Arhiv projekta CastQC icon-expand

Takšni dogodki so dragoceni, saj poglabljajo znanje in veščine, potrebne za razvoj ter komercializacijo inovativnih materialov, kot je QC zlitina. Skozi praktično delo, mentorstva, mreženje in predstavitve so študenti pridobili neprecenljive izkušnje, ki jim bodo koristile na nadaljnji karierni poti. Univerza s tem utrjuje svojo vlogo v ekosistemu znanja in inovacij ter dokazuje, da lahko s premišljenim pristopom, sodelovanjem in usmeritvijo k realnim izzivom ustvari dodano vrednost tako za študente kot tudi za industrijo in širšo družbo.

Udeleženci Hackathona CastQC na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani FOTO: Arhiv projekta CastQC icon-expand