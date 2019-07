Študenti, pozor: ne zamudite roka prijave za bivanje v študentskem domu

Čeprav lahko študenti trenutno uživajo v brezskrbnih počitnicah, jim iz glave ne sme uiti pomemben datum: 16. avgust 2019. To je namreč rok za oddajo elektronske vloge za sprejem ali podaljšanje bivanja v študentskih domovih po subvencioniranih nastanitvenih cenah.

Potrebne informacije za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih Ljubljana (Rožna dolina, Mestni log, Center, Bežigrad in Šiška) ter pri zasebnikih za študijsko leto 2019/2020 so objavljene na tej povezavi, za študentske domove v Mariboru pa natej povezavi.

Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja je treba oddati preko elektronske vloge naspletnem portalu eVŠ.

Nepravilno in nepravočasno oddane prošnje na pošto so zavržene, zato z oddajo prošnje ne odlašajte do zadnjega dne, opozarjajo v študentskih domovih.