Študenti pozor: od četrtka na voljo vloga za enkratni solidarnostni dodatek

Študenti in študentke so glede na sprejeti sedmi protikoronski paket upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov. Kot so sporočili s šolskega ministrstva, so do dodatka upravičeni tisti redni in izredni višješolski in visokošolski študenti, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in 19. oktobra 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Študenti bodo morali oddati vlogo prek elektronskega obrazca na eUpravi, ki bo na voljo od četrtka, 14. januarja, do 31. januarja 2021. Vloge po 31. januarju 2021 ne bo več mogoče oddati, opozarjajo na ministrstvu.

"Do 31. januarja 2021 bo nakazan dodatek študentom in študentkam, ki bodo preko eUprave vlogo oddali do 25. januarja 2021 do polnoči. Tisti, ki bodo vlogo oddali od 26. do 31. januarja 2021, bodo izplačilo prejeli v mesecu februarju 2021. Rok za nakazilo velja za upravičene in popolne vloge, v katerih bodo navedeni pravilni podatki (transakcijski račun, EMŠO)," še navajajo na ministrstvu.