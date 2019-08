Študenti, pozor: Oddajte vlogo za subvencionirano bivanje

Čeprav lahko študenti trenutno uživajo v brezskrbnih počitnicah, jim iz glave ne sme uiti pomemben datum: 16. avgust 2019. Približuje se namreč rok za oddajo prošenj za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov visokošolskega študija v javnih in zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/20.

Rok velja tudi za tiste, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje študentov.

V študijskem letu 2019/20 je skupaj razpisanih 12.145 mest za subvencionirano bivanje, za sprejem 4.718 mest in 7.403 za podaljšanje bivanja, 24 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito.

Višina subvencije za bivanje študentov za študijsko leto 2019/20 znaša 21,50 evra na študenta za javne študentske in dijaške domove ter 32 evrov na študenta za zasebne študentske domove in bivanje pri zasebnikih s subvencijo.

Razpis in pregled razpoložljivosti subvencij za bivanje po visokošolskih središčih in krajih kapacitet sta objavljena na portalu eVŠ.