Študenti študij začeli v živo, vsi upajo, da ga bodo tako tudi končali

Za tiste, ki niso ne cepljeni ne prebolevniki, bodo organizirana obvezna samotestiranja. Študentje se bodo tako enkrat tedensko testirali s testom HAG za samotestiranje na visokošolskem zavodu pod nadzorom. Pripada jim pet brezplačnih testov za samotestiranje na mesec, ki jih lahko dvignejo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, potrdila o šolanju in osebnega dokumenta. Če je študent tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja, predloži potrdilo o šolanju in osebni dokument.

Tudi letošnji tradicionalni Pozdrav brucem bo ljubljanska univerza preselila na splet, kjer bodo novinci največjo in najstarejšo slovensko univerzo spoznali malce drugače. Prek videa jih bo nagovoril novi rektor Gregor Majdič . Sprejeme za bruce so pripravile fakultete. Tam bo novincem pomagala tudi ljubljanska študentska organizacija z informativnim gradivom, pa tudi tokrat prek družbenih omrežij in informativnih kanalov.

ŠOS opozarja tudi na druge nejasnosti, saj trenutno ni natančno jasno, kakšni so pogoji za dostop do knjižničnih storitev in za udeležbo na interesnih in obštudijskih dejavnostih na področju športa. "Ob tem opozarjamo tudi, da se morajo študenti, ki opravljajo študentsko delo, dodatno testirati pri delodajalcu, kar prinaša dodatno zmedo," pravijo.

Na šolskem ministrstvu pojasnjujejo, da opravljeno samotestiranje na visokošolskem zavodu velja za študij, študijske obveznosti in bivanje v študentskih domovih. Omenjeno samotestiranje pa ne velja za uporabo subvencioniranega javnega potniškega prometa in subvencionirane študentske prehrane, zato je Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) na ministrstvo že poslala pobudo, naj študente uvrstijo med izjeme, torej, da bi samotestiranje veljalo tudi za omenjeni uporabi. Sedaj morajo namreč študenti za prevoz in prehrano opraviti drug, plačljiv test.

85 odstotkov študentov je redno vpisanih, preostali so vpisani na izredni način, e-študij in študij na daljavo (15 odstotkov).

Tudi v mariborski študentski organizaciji bodo novince in ostale študente tradicionalno pozdravili z informativno akcijo Dostop. Map z gradivom tudi letos ne bodo prejeli pred fakultetami, pač pa ob prvem vpisu v sistem subvencionirane študentske prehrane. Mladi se bodo v prvih dneh lahko udeležili različnih dogodkov, zapakiranih v t. i. Welcome Weeks ŠOUM 2021, ki so postala že stalnica ob začetku študijskega leta.

Dobrodošlico bruckam in brucem bo vodstvo primorske univerze izreklo v živo na slovesnosti v predavalnici Fakultete za turistične študije Turistica. Sprejemi bodo tudi na fakultetah, celodnevni skupinski družabni program pa bo v soboto v Simonovem zalivu. Serijo dogodkov so na univerzi poimenovali ŠtartUP. Teden bodo zaključili s skupinskim pohodom v nedeljo.

V predavalnicah okoli 71.000 študentov

Sicer pa bo, po besedah šolskega ministrstva, na višjih strokovnih šolah študiralo približno 10.000 študentk in študentov, od tega jih bo okoli 3.100 v prvem letniku. Na visokošolske zavode pa je vpisanih okoli 61.500 študentov, 13.478 je prvič vpisanih v 1. letnik prve stopnje. "Na prvo stopnjo študija je v 2021/22 vpisanih približno 39.500 študentov, na drugo stopnjo 19.500 in na tretjo stopnjo 2.500 študentov, in sicer v prvi letnik 20.150 študentov," so sporočili z ministrstva in dodali, da bodo vsi vpisni postopki zaključeni do 30. oktobra.

Glede na vpisne podatke je med mladimi še vedno največ zanimanja za umetniške programe in dizajn, za programe s področja športa, psihologije, zdravstva in socialne varnosti, veterine, varstvoslovja, predšolske vzgoje, izobraževalne znanosti in izobraževanja učiteljev ter informacijske in komunikacijske tehnologije.