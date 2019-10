Študenti v Kopru zahtevali ponovitev volitev in odstop predsednika ŠOUP

Protest so začeli na Titovem trgu in ga nadaljevali pred sedežem ŠOUP, kjer so prižigali svečke in predstavili svoje zahteve. S tem so želeli opozoriti na "smrt demokracije v delovanju primorske študentske organizacije".

Zahtevajo odstope, javne objave in zamrznitev financiranja

Na sicer mirnem protestu so predstavili 10 zahtev v zvezi z volitvami in delovanjem ŠOUP. Zahtevali so razveljavitev celotnega volilnega procesa in njegovo ponovitev, odstop predsednika ŠOUP Jureta Ciglarja, odstop predsednika volilne komisije Davida Šavrona, javno objavo članov volilne komisije in članov pritožbene volilne komisije, vzpostavitev delovanja pritožbene komisije, uvedbo participativnega proračuna, sprotno objavo vseh podatkov javnega značaja ter poenostavitev kandidacijskega postopka. Glede na vse zaplete z volitvami pričakujejo, da bo Študentska organizacija Slovenije začasno zamrznila financiranje ŠOUP.

"Želimo si boljše vodstvo, novo vodstvo, ker gre za veliko denarja, in ta denar se ne porablja za študentske interese, ampak za zasebne,"je povedal eden vodilnih pri organizaciji protestnega shoda.

Po mnenju predsednika ŠOUP demokracije ni mogoče doseči z napadi na volišča

Študenti, ki so sodelovali na protestnem shodu, so povedali, da od svojih zahtev ne bodo odstopili, zato bodo vztrajali tudi v prihodnje."Najprej moramo analizirati stanje in videti, kakšen bo odziv na naš protestni shod, kakšen bo današnji odziv ŠOUP in njihovih vodilnih. Potem se bomo usedli skupaj in se dogovorili, kako naprej,"je dejala ena od protestnic.