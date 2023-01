Študentske menze: 'Študent je lačen, zahtevamo sistem drugačen!'

Kot so opozorili, je študentsko populacijo z vstopom v novo koledarsko leto prizadel izjemen dvig cen študentske prehrane. Ob dvigu subvencije študentske prehrane na 3,50 evra se je dvignilo tudi maksimalno študentsko doplačilo, ki sedaj znaša astronomskih 5,5 evra, so poudarili. "Dvig doplačila je rezultiral v dvigu cen ponudnikov študentske prehrane. Če smo še v decembru lahko brez doplačila jedli v petnajstih restavracijah po Sloveniji, lahko z novim letom le še v šestih," so izpostavili.

Na novinarski konferenci, ki je potekala v sklopu prve javne samoorganizirane študentske menze na filozofski fakulteti, so študenti spregovorili o trenutnem sistemu študentske prehrane in možnih alternativah trenutnemu sistemu bonov.

Napovedan dvig subvencije za študentske bone in poostren nadzor nad kakovostjo ponudbe ministrstva za delo in Študentske organizacije Slovenije ocenjujejo kot "drobtinice". Teh je bilo v zadnjem desetletju dovolj, zato zahtevajo celoten obrok, so bili jasni.

Trenutna situacija se mora po mnenju študentov reševati strukturno in sistemsko, obenem pa preseči reševanje zastarelega sistema študentske prehrane. Študentom naj se zagotovi ugoden, zdrav, raznolik ter celovit obrok. Sistem naj bo vključujoč za vse študente ne glede na njihov socialni in zdravstveni položaj, so pojasnili.

Pozvali so k čim prejšnjemu začetku razprave o ustanavljanju študentskih menz, ki naj bodo izključene iz delovanja prostega trga, ki določa visoke cene. "Študentska hrana naj postane neprofitna in naj ne služi zagotavljanju zaslužka zasebnih gostinskih lokalov," so opozorili. Pod opis dogodka današnje javne samoorganizirane menze pa so zapisali tudi: "Študent je lačen, zahtevamo sistem drugačen!"