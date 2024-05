Študentje po zasedbi FDV nezadovoljni z odzivom univerze na njihove zahteve

Z izjavo v imenu posameznikov in organizacij, ki so sodelovali pri nedavni zasedbi prostorov ljubljanske Fakultete za družbene vede (FDV), so se odzvali na dogajanje po srečanju z rektorjem 13. maja in na sklepe senata UL, ki jih je na dopisni seji med 20. in 22. majem sprejel v odziv na zahteve študentov.

Študentje so izrazili nezadovoljstvo s sklepi senata univerze, ki so po njihovem premalo konkretni in jasni pri obsodbi Izraela ter dejanj te države na zasedenih palestinskih ozemljih, zlasti v Gazi. Ob tem zavračajo "doslej vzpostavljeno narativo, da je univerza v mnogih pogledih nemočna".

Kritični so bili do dejstva, da univerza ne namerava prekiniti trenutnih vezi z izraelskimi ustanovami in podjetji, ter opozorili na "izmikanje oz. prelaganje odgovornosti na druge politične instance". Posebej so omenili vprašanje sodelovanja Strojne fakultete UL z inštitutom Technion, ki je "tesno vpleten v izraelski industrijsko-vojaški kompleks in s tem reprodukcijo genocida in okupacije".

Ponovili so tudi svoje zahteve, ki zajemajo obsodbo izraelskega genocida nad palestinskim ljudstvom, priznavanje zgodovinske okupacije in apartheida, ki ga izvaja Izrael, prekinitev vseh sporazumov o sodelovanju z izraelskimi institucijami, ter priznavanje legitimnosti palestinskega narodnoosvobodilnega gibanja.

"Dokler naše zahteve ne bodo popolnoma izpolnjene, bomo primorani stopnjevati pritisk. Študentsko gibanje v tem trenutku morda res navidezno miruje, saj noben študijski prostor ni neposredno zaseden, a to se lahko spremeni v katerem koli trenutku," so še sporočili.