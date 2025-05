Slovenska študentka se je preventivno vrnila iz ZDA

A v pol leta so se stvari obrnile na glavo. Na hčerkini univerzi v Minesoti so oblasti iz nepojasnjenih razlogov pridržale nekaj tujih študentov, preostalim pa je univerza podala stroga navodila. "Ostanite v domovih, ne odpirajte vrat neznancem, ne odpravljajte se ven, izogibajte se komentiranju na družbenih omrežjih in čez poletje ne iti domov, ker ne veste, če boste lahko nazaj v Ameriko prišli," je naštel oče študentke.

Kot mnogi drugi se je tudi hčerka Denisa Oštirja za študij v ZDA odločila zaradi številnih prednosti, ki jih nudijo univerze čez lužo. "Hčerka je želela študirati v ZDA predvsem zaradi tega, ker je odbojkašica in ena izmed super stvari, ki jih omogajo v ZDA, je, da lahko koordiniraš šport na visoki ravni in zato se je odločila, da gre študirat tja," pravi Oštir.

Dogajanje v ZDA budno spremlja tudi slovensko veleposlaništvo, ob problematiki povezano tudi v koordinacijo evropkih ambasad. "Gre za odnos med administracijo predsednika Trumpa in univerzo Harvard, in v ta odnos ne moremo posegati. Smo pa v stiku z slovenskimi šudenti, teh je šest in trije raziskovalci se pravi govorimo skupno o devetih ljudeh," je dejal Iztok Mirošič, veleposlanik Slovenije v ZDA.

O težavah na drugih univerzah niso obveščeni. Študentom s Harvarda pa priporočajo: "Smo jim svetovali, da so v stiku z univerzo. Ona je tista, ki primarno vodi zadeve, v primeru komplikacij z vizumi pa bomo priskočili na pomoč študentom."

Pri Oštirjevih so sprejeli odločitev, da se študijska zgodba hčerke v ZDA preventivno zaključi. "Zdaj je zadeva na ministrstvu za delo in socialne zadeve, kaj bo s to štipendijo, ali jo bo treba vračati ali ne ... Jaz upam, da bodo razumeli, da gre za povsem spremenjene okoliščine, na katere nihče nima vpliva," pravi Oštir.

S slovenskega veleposlaništva pa vse državljane, ne le študente, opozarjajo, naj ob obisku ZDA popolnoma spoštujejo pogoje, pod katerimi so tja lahko prišli. "Se pravi ta politika se v ZDA zaostruje, kontrole se zaostrujejo, in s tem tudi deportacije državljanov," je opozoril Mirošič in dodal, da Evropejci niso izjema.