Študentke poskrbele za nasmehe ukrajinskih otrok: Obnovile so otroško igralnico

V začetku junija so NC obiskale in delno opravile urejanje prostora. Skupaj z ljudmi, ki trenutno bivajo v NC, so sestavile omaro, prav tako so uredile vse knjige v prostoru, najprej po jezikih, slovenske pa tudi po vsebini oziroma glede na to za kakšno starost so primerne. Ves čas so prenovo z zanimanjem spremljali tudi otroci, opisujejo.

Za urejanje prostorov NC Logatec so se odločile, ker so ugotovile, da sam prostor preživljanja časa lahko vpliva na kakovost življenja in tudi razvoj posameznika. Na občini Logatec so njihove ideje zelo pozitivno sprejeli in jim zagotovili tudi finančno podporo projekta, pravijo.

Pretekli vikend so prenovi dodale piko na i, ko so jo prepleskale in skupaj z otroki dokončno uredile. Na koncu prenove so glavno vlogo prevzeli otroci, saj so odtisnili svoje roke na steno igralnice. Zelo so bili navdušeni in s ponosom so občudovali svoje delo, ki bo vidno tudi, ko njih več ne bo v Nastanitvenem centru: "To je dodalo igralnici posebno noto, saj smo v njih vzbudile občutek pomembnosti. Za najmlajše otroke smo poskrbele tako, da smo se sprehodile po nastanitvenem centru in se osebno pogovorile z mladimi mamicami."

V zelo veliko pomoč pri obnovi jim je bil oče samohranilec, ki trenutno biva v NC Logatec. Njegova zgodba jim je dala dodaten zagon za nadaljnje delo in potrditev, da so na pravem mestu, je povedala Tisljeva. Kot povzemajo njegovo zgodbo, je zadnja štiri leta delal v tujini, na ribiški ladji, v Ukrajini je imel ženo in dva otroka. Ko se je začela vojna v Ukrajini, mu je potekla pogodba, vendar se domov ni mogel vrniti. Trenutno je v Sloveniji pod mednarodno zaščito skupaj z dvema otrokoma, biva pa v NC Logatec. V mesecu juliju bo lahko zapustil Nastanitveni center, trenutno išče namestitev v okolici Ljubljane, kjer si želi ostati, dokler se razmere v Ukrajini ne umirijo.

Ekipa srčnih študentk se še ni ustavila, načrtujejo še postavitev zunanjega fitnesa in ureditve otroških igral, ki ne bodo namenjena samo stanovalcem NC Logatec, ampak tudi drugim mimoidočim, s tem bodo poskrbele za boljšo integracijo beguncev, še povedo.