Novela pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je stopila v veljavo s 1. oktobrom, med drugim predvideva postopno širitev pravic do belih zalivk. To pomeni, da bodo te po novem brezplačne oziroma v breme obveznega zdravstvenega sistema. Že danes imajo pravico do tako imenovanih belih oziroma kompozitnih zalivk otroci do 15. leta ter nosečnice in doječe matere, na vidnih zobeh pa prav vsi. Po novem bo od 1. januarja 2025 kritje izdelave belih zalivk na vseh zobeh v breme javne zdravstvene blagajne za vse do 26. leta, preostali del populacije pa bo pravico pridobil 1. julija 2026.

A zdravniki so že takoj opozorili, da znesek, ki ga zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) plača za belo zalivko, ne pokrije niti stroškov njene izdelave. In dva meseca po prvem opozorilu je več kot 300 zobozdravnic in zobozdravnikov iz javnih zdravstvenih zavodov, stomatološke klinike, koncesionarjev in zasebnih ordinacij stopilo skupaj z jasnim sporočilom:"Predlagane spremembe ogrožajo vzdržnost zobozdravstvenih storitev v Sloveniji in dostopnost pacientov do kakovostne zobozdravstvene oskrbe."

Na javni tribuni, ki se je odvila na zdravniški zbornici (ZZS), so poudarili, da je zobozdravstvo enotno in da za njim stoji tudi Zveza organizacij pacientov Slovenije.

"Pacientom ne znamo povedati, kako jih bomo oskrbeli. Pacienti tudi v prihodnje pričakujejo natančne in kakovostne storitve in na kakršenkoli znižan nivo storitev ne pristajajo. Ne oni, ne mi. In tukaj ni nekega prostora za nižanje kakovosti, zato imamo vsi, pacienti in mi, velika pričakovanja do odločevalcev. Smo pa ta trenutek tik pred zdajci, 16 dni imamo še časa do tega termina, strokovno stisnjeni v kot," je svojo stisko zaradi sprememb pri belih zalivkah opisala ena od zobozdravnic za študente.