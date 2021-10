Študentska krvodajalska akcija tudi letošnjo jesen

Tudi letos se bo v oktobru odvijala že tradicionalna študentska krvodajalska akcija »Častim ½ litra!«. Akcija bo potekala v obliki spletne kampanje, s katero bomo poudarjali pomen krvodajalstva, poleg tega pa bo kot v preteklih letih potekala tudi organizirana krvodajalska akcija na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani.

Slovenija se lahko pohvali z dobro razvitim krvodajalstvom, dolgo in uspešno tradicijo, dobro zgrajenim sistemom krvodajalstva, zadostnim številom krvodajalcev in visoko pripravljenostjo ljudi za dajanje krvi. Zaradi vpliva slabe epidemiološke situacije pa je posledično manj možnosti za darovanje krvi, zato je potreba po darovalcih toliko večja. Tu pa tudi študenti predstavljamo pomemben del, saj vsako leto tudi mi po celotni Sloveniji tako ali drugače sodelujemo pri krvodajalskih akcijah. Tradicionalna jesenska študentska krvodajalska akcija »Častim1/2 litra!« se bo tudi letos izvajala v mesecu oktobru in sicer v soorganizaciji Študentske organizacije Slovenije, Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Študentske organizacije Univerze v Mariboru, Študentske organizacije Univerze na Primorskem in Zveze ŠKIS, pod okriljem katere so v projekt vključeni tudi lokalništudentski klubi.

Zaradi epidemiološke situacije glede koronavirusa bomo projekt v dogovoru s ŠOS in ostalimi entitetami tokrat ponovno izvedli na prilagojen način. Projekt bo tudi tokrat izveden v obliki spletne kampanje na Facebooku in Instagramu Zveze ŠKIS, s katero bomo poudarjali pomen krvodajalstva, posebej pa bomo spodbujali aktivacijo posameznih študentov k udeležbi na krvodajalskih akcijah. Poleg tega pa bo v tednu od 4. do 8. 10. 2021 tudi organizirana krvodajalska akcija na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani. Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih ter preprečevanja možnih prenosov bolezni, na enotah Zavoda RS za transfuzijsko medicino že nekaj časa izvajajo prilagojene krvodajalske akcije. Krvodajalce, ki so v preteklosti že darovali kri, bodo tako na odvzem še vedno vabili preko SMS-vabil, v katerih jih bodo prosili za dogovor o uri prihoda in preverili pogoje darovanja. Darovalci se lahko na odvzem krvi naročijo tudi sami, tako da pokličejo na najbližji transfuzijski center. Zaradi organizacijsko prilagojenih akcij, ki morajo biti izvedene v skladu z navodili in priporočili NIJZ, lahko študentski klubi spodbujajo študente k darovanju krvi na različne načine.

