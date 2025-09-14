Ljubljanski študentje pozivajo k ponovni uvedbi nočnih avtobusnih linij

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU) je na Mestno občino Ljubljana (MOL) in Ljubljanski potniški promet (LPP) naslovila poziv k ponovni uvedbi nočnih avtobusnih linij, ki bi vozile med polnočjo in peto uro zjutraj.

V preteklosti je bila Ljubljana deležna takšne storitve, ki je po mnenju študentov pomembno prispevala k varnosti, dostopnosti in trajnostni mobilnosti. Danes pa se potniki po polnoči znajdejo pred izzivom, saj javni avtobusni prevoz preneha ob polnoči in se znova zažene šele zgodaj zjutraj. To pomeni, da morajo študenti, dijaki, zaposleni ter obiskovalci mesta po končanih družabnih, kulturnih ali športnih dogodkih izbirati med tveganim vračanjem peš, s kolesom ali avtomobilom oziroma med dragimi taksi prevozi.

Ob ukinitvi nočnih linij so bile kot razlog navedene varnostne skrbi in manjše število potnikov. Vendar pa na ŠOU opozarjajo, da je Ljubljana evropska prestolnica, kjer bi moral biti nočni javni prevoz samoumeven. Kot primer navajajo Berlin, Dunaj, Talin in Luksemburg, kjer nočne linije delujejo vsaj ob koncih tedna in predstavljajo standard varnega ter trajnostnega transporta. Organizacija izpostavlja tudi, da si Ljubljana kot zelena prestolnica Evrope ne bi smela privoščiti zaostajanja za primerljivimi evropskimi mesti na področju trajnostne mobilnosti. V času, ko se mesto uradno zavezuje k zmanjševanju avtomobilskega prometa in spodbujanju trajnostnih oblik transporta, je po njihovem mnenju nesprejemljivo, da nočne ure prepušča individualnim prevoznim sredstvom.

