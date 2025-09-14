Ljubljanski študentje pozivajo k ponovni uvedbi nočnih avtobusnih linij

V preteklosti je bila Ljubljana deležna takšne storitve, ki je po mnenju študentov pomembno prispevala k varnosti, dostopnosti in trajnostni mobilnosti. Danes pa se potniki po polnoči znajdejo pred izzivom, saj javni avtobusni prevoz preneha ob polnoči in se znova zažene šele zgodaj zjutraj.
To pomeni, da morajo študenti, dijaki, zaposleni ter obiskovalci mesta po končanih družabnih, kulturnih ali športnih dogodkih izbirati med tveganim vračanjem peš, s kolesom ali avtomobilom oziroma med dragimi taksi prevozi.
Ob ukinitvi nočnih linij so bile kot razlog navedene varnostne skrbi in manjše število potnikov. Vendar pa na ŠOU opozarjajo, da je Ljubljana evropska prestolnica, kjer bi moral biti nočni javni prevoz samoumeven. Kot primer navajajo Berlin, Dunaj, Talin in Luksemburg, kjer nočne linije delujejo vsaj ob koncih tedna in predstavljajo standard varnega ter trajnostnega transporta.
Organizacija izpostavlja tudi, da si Ljubljana kot zelena prestolnica Evrope ne bi smela privoščiti zaostajanja za primerljivimi evropskimi mesti na področju trajnostne mobilnosti. V času, ko se mesto uradno zavezuje k zmanjševanju avtomobilskega prometa in spodbujanju trajnostnih oblik transporta, je po njihovem mnenju nesprejemljivo, da nočne ure prepušča individualnim prevoznim sredstvom.
Posebej poudarjajo tudi vidik varnosti mladih, ki so najpogostejši udeleženci nočnih dogodkov. V kombinaciji z dejstvom, da se v nočnem življenju pogosto pojavi tudi uporaba alkohola in drugih substanc, je po njihovih besedah nujno zagotoviti varen javni prevoz, ki bi preprečil številne nesreče in rešil marsikatero življenje.
V ŠOU v Ljubljani zato pozivajo MOL in LPP, naj pripravita analizo trenutnega stanja, preverita možnosti in čim prej ponovno uvedeta nočne linije. Ob tem si želijo, da bi bila rešitev sprejeta še pred začetkom novega študijskega leta, 1. oktobra. Kot poudarjajo, to ni zgolj želja študentov, temveč širša potreba vseh prebivalcev in obiskovalcev Ljubljane, so v pozivu sporočili iz ŠOU Ljubljana.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.