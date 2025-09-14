Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Ljubljanski študentje pozivajo k ponovni uvedbi nočnih avtobusnih linij

Ljubljana, 14. 09. 2025 10.41 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
40

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU) je na Mestno občino Ljubljana (MOL) in Ljubljanski potniški promet (LPP) naslovila poziv k ponovni uvedbi nočnih avtobusnih linij, ki bi vozile med polnočjo in peto uro zjutraj.

V preteklosti je bila Ljubljana deležna takšne storitve, ki je po mnenju študentov pomembno prispevala k varnosti, dostopnosti in trajnostni mobilnosti. Danes pa se potniki po polnoči znajdejo pred izzivom, saj javni avtobusni prevoz preneha ob polnoči in se znova zažene šele zgodaj zjutraj. 

To pomeni, da morajo študenti, dijaki, zaposleni ter obiskovalci mesta po končanih družabnih, kulturnih ali športnih dogodkih izbirati med tveganim vračanjem peš, s kolesom ali avtomobilom oziroma med dragimi taksi prevozi.

Taksi ponoči
Taksi ponoči FOTO: Shutterstock

Ob ukinitvi nočnih linij so bile kot razlog navedene varnostne skrbi in manjše število potnikov. Vendar pa na ŠOU opozarjajo, da je Ljubljana evropska prestolnica, kjer bi moral biti nočni javni prevoz samoumeven. Kot primer navajajo Berlin, Dunaj, Talin in Luksemburg, kjer nočne linije delujejo vsaj ob koncih tedna in predstavljajo standard varnega ter trajnostnega transporta.

Organizacija izpostavlja tudi, da si Ljubljana kot zelena prestolnica Evrope ne bi smela privoščiti zaostajanja za primerljivimi evropskimi mesti na področju trajnostne mobilnosti. V času, ko se mesto uradno zavezuje k zmanjševanju avtomobilskega prometa in spodbujanju trajnostnih oblik transporta, je po njihovem mnenju nesprejemljivo, da nočne ure prepušča individualnim prevoznim sredstvom.

Avtobus LPP
Avtobus LPP FOTO: Shutterstock

Posebej poudarjajo tudi vidik varnosti mladih, ki so najpogostejši udeleženci nočnih dogodkov. V kombinaciji z dejstvom, da se v nočnem življenju pogosto pojavi tudi uporaba alkohola in drugih substanc, je po njihovih besedah nujno zagotoviti varen javni prevoz, ki bi preprečil številne nesreče in rešil marsikatero življenje.

V ŠOU v Ljubljani zato pozivajo MOL in LPP, naj pripravita analizo trenutnega stanja, preverita možnosti in čim prej ponovno uvedeta nočne linije. Ob tem si želijo, da bi bila rešitev sprejeta še pred začetkom novega študijskega leta, 1. oktobra. Kot poudarjajo, to ni zgolj želja študentov, temveč širša potreba vseh prebivalcev in obiskovalcev Ljubljane, so v pozivu sporočili iz ŠOU Ljubljana.

nočni avtobusi ŠOU Ljubljana MOL javni promet LPP
Naslednji članek

Rusija kaže svojo moč: v dosegu raket Iskander šest držav članic Nata

Naslednji članek

BLOG: Zakaj je dobro vlagati zelenjavo?

SORODNI ČLANKI

LPP predlaga podražitev enkratne vozovnice na 1,50 evra

Na avtobus padlo podrto drevo, voznik zavil s ceste in trčil še v drugo drevo

52-letnik stegoval prste na ljubljanskem avtobusu

V Ljubljani ob prižigu lučk in v zadnjih dneh leta brezplačni avtobusi

Avtobusi LPP bodo po novem vozili do Domžal

Na avtobuse LPP tudi skozi druga vrata, na Linhartovi in Tržaški rumeni pas

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gasper111
14. 09. 2025 11.48
A zato, da se bodo pijandure lahko z mesečnimi vozile domov. Naj si nabavijo taksi. Če imajo za alko naj imajo tudi za prevoz. Groza me je če pomislim, bodo te ljudje enkrat delali ( če sploh bodo) za naše pokojnine, ker od naših davkov ne bo kaj dosti, ker se porabijo že za financiranje trenutnih pokojnin.
ODGOVORI
0 0
Antena
14. 09. 2025 11.48
+1
Imate Uber
ODGOVORI
1 0
Sushilover
14. 09. 2025 11.47
+1
Uvedba rikš oz. kolesnega/e-motornega tricikel prevoza. s strehco v primeru dežja....pa bodo vsi srečni, zadovoljni. Tako up/orabniki, kot izvajalci storitve. In seveda, je kar nekaj takih mladih, ki hodijo tudi delat zgodaj zjutraj, preko študentskega servisa, na napotnice v pekarne, pa delat une sendviče , ki jih kupite pri trgovcih in na črpalkah zapakirane, pa za tekoči trak v farmacevtski obrat v Lj, pa na prakso v kak UKC, ZD da je ob 6ih že na šihtu) Niso vsi dijaki in študentje ob treh, štirih zjutraj, ki bi potrebovali javni prevoz pijani in ravno po žurkanju. Poznam jih nekaj, ki pridno delajo in hodijo na "tlakovanje" na študentske napotnice že ob 4ih zjutraj. Tudi za najemnino zase plačat v prestolnici.
ODGOVORI
1 0
tron3
14. 09. 2025 11.45
+2
Včasih si se brez skrbi vozu ponoč z 1,2 in 6, zdej ko je pa svoboda je pač drga, varnosti ni več, zato so pa poskrbeli ta najbolj ljubljeni politiki z uvozom vsega i švašta, jasnoooo!!!! To zahtevo bi morali nasloviti na SD, LEVICO in jasno na SVOBODO, oni odločajo o Vašem nočnem življenju, jasnooooo!!!!
ODGOVORI
2 0
Dragica Cegler
14. 09. 2025 11.44
+1
Zakaj pa študentje rabijo nočni prevoz?A ne študirajo podnevi?Sicer pa ,če imajo za žurke ,bodo imeli tudi za taksi.Pol pa študirajo do 30 tega leta ,potem se malo službe izbirajo,kakšnih 5 let,pol bi šli oa pri 60 tih v penzijo.
ODGOVORI
1 0
ArkaMast
14. 09. 2025 11.43
+1
Morda naj razmislijo, če bi to postalo študentsko delo, da bi študentje vozili, ta trezni. Vstop na bus pa obvezno z pvc vrečko. ...Taksisti se tega najbolj bojijo, da jim kdo ponečedi vozilo, za tistih 20 €. Bi raje ne vozil po tem.
ODGOVORI
1 0
Banion
14. 09. 2025 11.41
+2
a ja jim ni dovolj popivati do polnoči, pozneje naj gredo peš domov da se malo streznijo in ne bodo pobruhali sobe
ODGOVORI
2 0
galeon
14. 09. 2025 11.41
+1
Ja pa kaj še. Učte se ne pa pijančevat
ODGOVORI
3 2
Glotar
14. 09. 2025 11.47
zakaj bi se sploh še učil, če imamo umetno inteligenco in robote?
ODGOVORI
0 0
Betuul
14. 09. 2025 11.41
-1
Mi pozivamo LPP da zrihta v avtobusih ročke, da se lahka držimo! In uvede nazaj vstop spredaj!
ODGOVORI
0 1
blue3dragon
14. 09. 2025 11.41
+2
Kolikokrat sem peš hodil ponoči iz Rožne doline, centra mesta do bs4... Nikoli ni bil dolgčas, ker sva bila vsaj dva... Škode pa nikoli nismo delali...
ODGOVORI
2 0
TEHNOVED
14. 09. 2025 11.39
+3
zaradi par pijancev naj zdaj vsi šoferji avtobusov delajo
ODGOVORI
6 3
Betuul
14. 09. 2025 11.42
+0
Tako je ! Šoferji avtobusov LP Pija morajo delat!
ODGOVORI
1 1
blue3dragon
14. 09. 2025 11.39
+6
Ja seveda... Peš hodite...ne bo nikomur škodilo...
ODGOVORI
7 1
Betuul
14. 09. 2025 11.38
+3
Ja zihr ponočne linije! Da bo pol ko mi pridemo zjutraj za na šiht, smrdel po avtobusih kot v halozah! Da sploh ne veš ali je pripeljal LPPj iz haloz ali pele iz prleške kleti !
ODGOVORI
6 3
Ricola Swiss
14. 09. 2025 11.36
+6
Maljevac vas bo uslišal, ker bo to kot dolgotrajna oskrba za študente!
ODGOVORI
8 2
MarijainJanez
14. 09. 2025 11.35
-4
Tvegajočim peš ... ne morem verjet kaj berem... znotraj obvoznice neka normalna hoja - 20-25 min v katerokoli smer, kar te strezne, umiri... in ni NIČ nevarno. V primerjavi ze z Zagrebom ali Dunajom smo zelo zelo zelo in še enkrat zelo varna prestolnica.. Jaz nevem kje najdete strah in skrbi. Pa sedite paniko na druge za brezveze. Pejte potem malo po svetu pogledati.. ker tukaj je zelo varno - tudi ponoči. Tudi iz petka na soboto ali sobote na nedeljo...
ODGOVORI
1 5
Glotar
14. 09. 2025 11.40
+1
poznal sem človeka, ki je mrtvo pijan zaspal na tračnicah in ga je povozil vlak...
ODGOVORI
1 0
devlon
14. 09. 2025 11.34
+0
..da bo 'kultura pitja' še dalje cvetela
ODGOVORI
4 4
Artechh
14. 09. 2025 11.33
+1
Sami ste jih ukinili z pijamim razgrajanjem
ODGOVORI
7 6
ArkaMast
14. 09. 2025 11.31
-2
Jaz bi uvedel rikše. Saj imamo dovolj izkušenega kadra. Podnevi volt, ponoči rikše.
ODGOVORI
5 7
ArkaMast
14. 09. 2025 11.43
+1
ali v karjoli
ODGOVORI
1 0
ArkaMast
14. 09. 2025 11.45
ekološko pa to
ODGOVORI
0 0
obožeobože
14. 09. 2025 11.27
+13
Se strinjam....bolje iz žura na bus, kot za volan
ODGOVORI
14 1
Artechh
14. 09. 2025 11.33
-3
Lpp je imel probleme z pijanimj študenti zato so jih tudi ukinili
ODGOVORI
4 7
mackon08
14. 09. 2025 11.25
-4
Ja seveda, da se bodo trije peljali. Če imajo za žurke imajo za taxi.
ODGOVORI
3 7
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256