Slovenija

Študentska peticija obrodila sadove: konji na Krumperku na varnem

Ljubljana, 07. 11. 2025 17.07

Ne.M. , STA
Ljubljanska biotehniška fakulteta je pred časom napovedala zaprtje Pedagoško-raziskovalnega centra za konjerejo Krumperk pri Domžalah in prodajo konj na dražbi, domnevno zaradi postopka denacionalizacije. Za ohranitev doma za konje so študenti sprožili peticijo, v torek pa so se z vodstvom fakultete dogovorili o začasni ohranitvi doma za konje.

Študenti fakultete so v spletni peticiji izrazili zaskrbljenost in nasprotovanje ukinitvi centra. Opozarjajo, da bi ukinitev pomenila konec edinega tovrstnega centra za konjerejo v Sloveniji, kjer študentje lahko opravljajo prakso, izvajajo vaje in športno vzgojo. Krumperk je bil tudi prostor za šolo jahanja, terapije s konji za otroke s posebnimi potrebami, poletne tabore, delavnice in izobraževanja. Po mnenju avtorjev peticije bi bila prodaja konj na dražbi travmatična, saj gre za starejše živali, ki so navezane ena na drugo.

Krumperk je bil tudi prostor za šolo jahanja, terapije s konji za otroke s posebnimi potrebami, poletne tabore, delavnice in izobraževanja. (slika je simbolična) FOTO: Bobo

Pobudniki peticije so se v torek sestali z vodstvom ljubljanske biotehniške fakultete, da bi skupaj poiskali rešitve za prihodnost konj in nadaljnje delovanje tamkajšnjega pedagoško-raziskovalnega centra. Dogovorili so se, da dražbe konj zaenkrat ne bo in da začasno ohranijo dom za konje, so sporočili iz centra.

"Sestanek je potekal v konstruktivnem in sodelovalnem duhu, za kar se vodstvu fakultete iskreno zahvaljujemo, prisluhnili so tako našim pobudam kot odgovorili na številna vprašanja, povezana z nadaljnjo usodo centra. V pogovoru smo našli tudi skupno voljo, da skupaj iščemo rešitve za prihodnost centra," so v centru zapisali v sporočilu za javnost.

Pobudniki peticije, ki so zbrali 1777 podpisov podpore posameznikov, bodo tudi v prihodnje tesno sodelovali s fakulteto. (slika je simbolična) FOTO: Bobo

Zbrali 1777 podpisov

Posebej so izpostavili, da so za Tinko, Edija, Zvezdico, Canisso, Torota, Savota in Tajso dosegli pomembno odločitev tudi tako, da so vsi sodelujoči v ospredje postavili dobrobit konj.

Pobudniki peticije, ki so zbrali 1777 podpisov podpore posameznikov, bodo tudi v prihodnje tesno sodelovali s fakulteto, da skupaj poiščejo dolgoročno, strokovno in finančno vzdržno rešitev za celotno čredo ter za nadaljnje delovanje konjeniškega centra na Krumperku, so zapisali.

Zahvaljujejo se vsem podpornikom, ki jim je tudi z njihovo pomočjo uspelo, da konji začasno ohranijo varno zatočišče. "Verjamemo, da Krumperk ostaja dom konj - tudi v prihodnje," so še dodali.

Dekanja biotehniške fakultete Marina Pintar je danes v izjavi poudarila, da bi bil dogovor sklenjen v vsakem primeru tudi brez morebitnega pritiska medijev in inštitucij, ki so jih pobudnice peticije vključile v reševanje zadeve Krumperk, še preden so kontaktirale vodstvo fakultete. Razlog je v tem, da vodstvo fakultete ni moglo uskladiti termina sestanka.

Na sestanku so se dogovorili, da se tržni del dejavnosti centra, ki povzroča nelikvidnost, prepušča pobudnikom, da najdejo rešitev. Pedagoški del bo fakulteta po njenih besedah še naprej izvajala. Poudarila je, da konji zaenkrat ostajajo na Krumperku, dokler ne najdejo druge rešitve, da do dražbe sploh ne bi prišlo.

konji krumperk dražba peticija
zmerni pesimist
07. 11. 2025 18.02
Kaj pa denacionalizacija
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
07. 11. 2025 17.58
Normalno, saj je Slovenija varna država.
ODGOVORI
0 0
