Študentske organizacije: Se končno obetajo spremembe sistema?

Poslanci državnega zbora so na današnji seji z 79 glasovi za in nobenim proti potrdili, da je predlog novele zakona o skupnosti študentov, ki ga je v obravnavo predložila poslanska skupina SDS, primeren za nadaljnjo obravnavo. Z novelo bi dopolnili dva člena, s katerima bi zagotovili, da je Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) pravna oseba javnega prava, za nadzor nad zakonitostjo in porabo finančnih sredstev pa bi tako skrbelo računsko sodišče.

Status pravne osebe javnega prava terja prilagoditev finančnega poslovanja organizacije. Tako bi se za naročila blaga in storitev s strani ŠOŠ moral uporabljati zakon o javnem naročanju, obveznosti študentskih funkcionarjev pa bi morale slediti zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.

Žan Mahnič(SDS) je v imenu predlagateljev dejal, da so v zadnjih mesecih lahko spremljali številne zgodbe po medijih, kaj vse počne študentska organizacija in da jih je to utrdilo v prepričanju da ŠOS več kot upravičeno ne uživa takšnega ugleda v javnosti, kot bi ga morala. Omenil je netransparentno trošenje denarja, med drugim tudi koncesnin na študentsko delo, kar ŠOS prinese med 10 in 12 milijonov evrov. Podporo noveli zakona so izrazili tudi v NSi in SNS.

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Jernej Štromajerje spomnil, da je bil zakon o skupnosti študentov, ki ureja delovanje in dejavnosti ŠOS, sprejet leta 1994 in do zdaj še ni bil noveliran. Vlada po njegovih besedah zato pozdravlja novelo zakona. "A to pod pogojem, da se tekom zakonodajnega postopka ta ustrezno dopolni z določbami, ki bodo celostno uredile organizacijsko obliko ŠOS, ter da se s prehodnimi določbami z roki celovito uredi način preoblikovanja ŠOS v novo statusno obliko," je dodal.

Jerca Korče iz LMŠ je dejala, da so sicer daleč od tega, da bi uredili to področje na optimalen način, a da je storjen prvi korak k povečanju nadzora nad delovanjem študentskih organizacij. Tudi Marko Koprivc iz SD je poudaril, da podpirajo predlog novele in hkrati menijo, da je treba omejiti plače študentskih funkcionarjev.