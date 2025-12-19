Študentski boni po novem za vse dni in do polnoči

Bone za subvencionirano prehrano bodo študenti odslej prejeli za vsak koledarski dan, in ne več le za vsak delovni dan, kot je veljalo doslej. Koriščenje bonov se z 22. ure podaljšuje do polnoči.
Po novem bodo lahko študenti prejemali štipendijo v absolventskih letih na prvi in drugi stopnji študija, starši študenti bodo lahko prejemali štipendijo dodatno leto študija, štipendisti pa bodo imeli dodaten mesec za zaključek študija, preden bodo morali štipendijo vrniti.
Ob spremembi minimalne plače tudi sprememba minimalne urne postavke
Z novim zakonom se spreminja 130.c člen zakona za uravnoteženje javnih financ glede izračuna bruto urne postavke za začasno in občasno delo dijakov ter študentov. Ta se bo še naprej izračunavala na podlagi višine minimalne plače deljeno s povprečno mesečno delovno obveznostjo za polni delovni čas, pri čemer pa se slednja znižuje s 174 ur na 165 ur. To pomeni bolj ugoden izračun urne postavke za študente.
Ker zakon ni posegel v drugi odstavek 130.c člena zakona za uravnoteženje javnih financ, bo minister za delo novo višino minimalne bruto urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov določil šele ob spremembi minimalne plače. Omenjeni člen namreč določa, kdaj se določi nov znesek minimalne bruto urne postavke, in sicer ob spremembi minimalne plače, so pojasnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
