Študentski boni po novem za vse dni in do polnoči

Bone za subvencionirano prehrano bodo študenti odslej prejeli za vsak koledarski dan, in ne več le za vsak delovni dan, kot je veljalo doslej. Koriščenje bonov se z 22. ure podaljšuje do polnoči.

Po novem bodo lahko študenti prejemali štipendijo v absolventskih letih na prvi in drugi stopnji študija, starši študenti bodo lahko prejemali štipendijo dodatno leto študija, štipendisti pa bodo imeli dodaten mesec za zaključek študija, preden bodo morali štipendijo vrniti.