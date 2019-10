Študenti z delom financirajo gradnjo študentskih domov

Z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so sporočili, da se od posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom plačujeta koncesijska, 16-odstotna, dajatev in tudi dodatna koncesijska dajatev, 2-odstotna. "Sredstva iz koncesijske dajatve (16 odstotkov) se skladno s predpisi namenjajo v proračunski sklad za sofinanciranje štipendij, za delovanje Študentske organizacije Slovenije in kritje stroškov posrednikov. Dodatna koncesijska dajatev se na podlagi posebnega zakona (Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov) namenja v proračunski sklad ministrstva, pristojnega za izobraževanje," so sporočili.

Koliko denarja se je iz omenjenega naslova že steklo v sklad in kaj vse je že bilo narejenega iz omenjenega naslova? Z Direktorata za investicije ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) so sporočili, da so od oktobra 2003 do avgusta letos iz dodatnih koncesijskih dajatev prejeli 87.630.401 evro. Do 31. decembra 2009 so zbrana sredstva namenjali za financiranje izgradnje in prenove študentskih bivalnih zmogljivosti ter sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti univerz. Od 1. januarja 2010 pa so sredstva služila odplačilu posojil, najetih za gradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti ter razširitev in posodobitev prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti univerz, ki jih je ustanovila država.

Leto Študentski domovi - novogradnje Vrednost investicije 2006 ŠDL - Kardeljeva ploščad 1.444.152.272 SIT 2006 ŠDL - Poljane 2.216.776.041 SIT 2007 ŠDL - Litostroj 8.012.727 EUR 2008 UM - ŠD - Lent - lizing 12.190.470 EUR 2010 UM - objekt na Smetanovi 71, MB - ŠD 13 6.500.000 EUR 2011 UM - objekt Quadro, Gorkega 45, MB - ŠD 14 4.664.238 EUR 2014 UP - motel Port v Kopru 2.500.000 EUR

V letošnjem letu MIZŠ zaključuje financiranje in izvedbo energetske prenove glavne stavbe DŠD Koper v višini 528.890,86 evra, načrtuje pa tudi novogradnjo študentskega doma s 380 ležišči na eni od lokacij v Ljubljani. To naložbo ocenjujejo na 15 milijonov evrov in bi jo lahko speljali v treh do petih letih.

Leto Študentski domovi - prenove Vrednost investicije 2007 UM - ŠD 3, Tyrševa 30, MB 2.684.836 EUR 2008 UM - ŠD 5, Gosposvetska 85, MB 3.591.155 EUR 2009 ŠDL - ŠD 1, Rožna dolina LJ 5.069.000 EUR 2011 UM - prenova ŠD 6, Gosposvetska 87, MB 4.011.722 EUR 2011 Obnova ŠDŠ Novo mesto, Šegova ulica 115 1.781.144 EUR 2014 ŠDL - Dom VŠZ, Zdravstvena pot 3, LJ 2.464.150 EUR 2014 ŠDL - Energetska sanacija objektov ŠD 3 in ŠD 4 v Rožni dolini 1.471.183 EUR 2017 Obnova objekta PTIC - Sončna pot 20, Portorož 3.014.000 EUR 2017 Rekonstrukcija 3 objekta DŠD Koper, Cankarjeva 5 1.495.813 EUR 2018 UM - prenova ŠD 7, Gosposvetska 83a, MB 3.437.900 EUR 2018 UP - nakup in obnova objekta Luškega doma - Prisoje 6A, KP 2.800.000 EUR



Leta 2018 so študenti z delom preko študentskih servisov zaslužili 219.663.427 evrov neto, z vsemi dajatvami oziroma prispevki pa se je lani nabralo 366.962.183 evrov.

Razdelitev prejemkov iz naslova študentskega dela za leto 2018 EUR % neto prejemki študentov 219.663.427 59,86 prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 63.299.461 17,25 štipendije 21.877.957 5,96 DDV 19.296.067 5,26 prispevek za zdravstveno zavarovanje 16.533.247 4,51 delovanje študentskih organizacij in študentskih klubov 9.857.559 2,69 stroški posredovanja dela 9.857.559 2,69 študentski domovi in univerze 5.199.134 1,42 poškodba pri delu in poklicna bolezen 1.377.771 0,38 Skupaj prejemki vseh v panogi 366.962.183 100

Število študentskih servisov sicer že nekaj let upada. Če jih je bilo leta 2009 še 50, jih je bilo že leta 2014 le še 32, medtem ko trenutno deluje samo še 20 študentskih servisov.