Študentsko delo: Odbor DZ vnovič podprl zvišanje minimalne postavke

Spremembe je oblikovala Levica, ki je z njimi želela povečali minimalno urno postavko za študentsko delo. Po sprejeti rešitvi v DZ bi se minimalna urna postavka s 4,89 evra bruto v letu 2020 zvišala na 5,40 evra bruto. Nato bi se znesek usklajeval glede na vsakič znova določeno višino minimalne plače.

Državni svet je 28. oktobra sprejel veto, ker so bile zakonske spremembe sprejete brez sodelovanja socialnih partnerjev. Poleg tega bi morali po mnenju DS oceniti njihove učinke tako na gospodarstvo kot na širšo družbo. Spremembe nadalje prinašajo preveliko podražitev študentskega dela, saj gre za več kot desetodstotno zvišanje, so ocenili. To bi lahko po njihovem mnenju privedlo ne le do zmanjševanja obsega študentskega dela, ampak tudi do njegove dejanske ukinitve.

Miha Kordišiz Levice pa je izrazil prepričanje, da študentsko delo zaradi povišice ne bo izginilo, ker je zelo konkurenčno. "Konkurenčno ni zaradi višine plačila, ampak zato, ker je najbolj fleksibilna oblika dela na slovenskem trgu dela," je opozoril. Tudi zaradi zadnjega dviga minimalne študentske urne postavke obseg študentskega dela ni upadel, ampak se je število študentov na študentskem delu povišalo, je izpostavil.

Poleg tega po njegovem opozorilu delajo tisti študentje, ki prihajajo iz družin v gmotno slabšem položaju. Sistem po njegovem opozorilu reproducira obstoječe razlike med študenti z različnim socialnoekonomskim ozadjem.