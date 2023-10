'Študentsko obdobje ni le čas izobraževanja, je tudi čas ustvarjanja novih vezi'

Na višješolskih in visokošolskih zavodih se začenja novo študijsko leto. V tem prelomnem obdobju, posebej za novince, ki se bodo morali privaditi na novo okolje in življenje, univerze, fakultete in študentske organizacije pripravljajo različne dobrodošlice. Visokošolski minister Igor Papič jim je v poslanici zaželel uspešno leto.

Na ljubljanski univerzi bodo novince pričakali s tradicionalnim Pozdravom brucem. Sprejeli jih bodo na Kongresnem trgu, v novo študijsko leto pa jih bo pospremil rektor Gregor Majdič. Pomembne informacije o študiju bodo bruci lahko izvedeli na 56 stojnicah 23 fakultet in treh akademij, kjer jih bodo sprejeli starejši kolegi študentske organizacije. Mariborska univerza je za novince pripravila t. i. bruc paket, s katerim jim bo zaželela dobrodošlico in ponudila osnovne informacije o študiju na univerzi. Tradicionalno dobrodošlico jim pripravlja tudi mariborska študentska organizacija z informativno akcijo Dostop. icon-expand Bruci na Prešernovem trgu FOTO: Damjan Žibret Primorska univerza študijsko leto že tradicionalno pričenja s sprejemom brucev, ki poteka kot srečanje z župani obalnih občin ter predstavniki študentske organizacije, univerze in fakultet z uvodnimi nagovori. Tokrat bodo mlade v živo pozdravili v novi stavbi fakultete za management. Za informacije o študiju bo tudi tokrat poskrbela študentska organizacija primorske univerze. Novogoriška univerza je ob začetku novega akademskega leta za študente, še zlasti za bruce, pripravila orientacijski dan univerze, ki bo v torek v dvorcu Lanthieri v Vipavi. Tam jih bo sprejel in pozdravil rektor Boštjan Golob. PREBERI ŠE Koliko študentskih postelj manjka v Ljubljani, Mariboru in na Obali? Novo študijsko leto se po prvih ocenah ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije začenja za približno 65.180 študentk in študentov na visokošolskem ter 11.000 na višjem strokovnem izobraževanju. Čisto prvo bo za okoli 14.270 študentov na visokošolskem ter za okoli 3520 študentov v višjem strokovnem izobraževanju. Minister Igor Papič je študentom v poslanici zaželel uspešno študijsko leto, brucem pa priporočil, naj obdobje študija izkoristijo tudi za tkanje prijateljskih vezi. "V času študija se stkejo prijateljstva, ki pogosto trajajo celo življenje. Izkoristite to obdobje v čim večji meri," je sporočil. "Pred vami je eno najpomembnejših obdobij v vašem življenju. Mnogi boste prvič odšli od doma. Posvetili se boste temam, ki vas resnično zanimajo. Način izobraževanja bo drugačen kot doslej," še pravi minister, vsem pa želi tudi veliko študijskih, raziskovalnih in znanstvenih dosežkov.